Aleksandra Grdić je 2006. godine na jednom domaćem eventu plijenila pažnju u crvenoj haljini, a u to je vrijeme bila u vezi s poduzetnikom Zlatkom Škvarićem koja je završila skandalom.

Aleksandra Grdić (40) postala je poznata domaćoj javnosti 2003. kada je ponijela titulu Miss Hrvatske, nakon čega je izgradila i uspješnu manekensku karijeru.

Zgodna Virovitičanka u danima najveće slave medijske je stupce često punila i privatnim skandalima, a slovila je za razuzdanu partijanericu te je bila rado viđeno lice na svim domaćim eventima.

Sada su isplivale njezine fotografije s jednog svečanog događaja iz 2006. godine na kojem je u glamuroznoj crvenoj haljini zasjenila brojne druge poznate domaće dame.

U to je vrijeme bila u vezi s poduzetnikom Zlatkom Škvarićem no veza je završila skandalom. Nakon toga su prekinuli, a on je dobio uvjetnu kaznu.

Aleksandra se 2008. godine natjecala i u reality showu Nove TV "Farma", a nedugo nakon toga se povukla iz javnosti.

Upoznala je Marka Šljakovića s kojim živi u rodnoj Virovitici mirnim životom te imaju troje djece. Nekadašnja misica posvetila se obiteljskom životu i danas bježi od medija, a svojedobno je za IN Magazin otkrila čime ju je osvojio Marko kojeg je upoznala preko interneta.

"Drugačiji je od drugih. On je dečko koji uopće ne izlazi van, koji uopće nije partijaner, miran, staložen, suprotnost meni", rekla je tada i naglasila kako joj poslije godina tulumarenja miran život itekako joj odgovara.