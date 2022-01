Tina Vukov vratila se na scenu nakon nekoliko godina izbivanja i priprema se za nastup na Dori gdje će se predstaviti s pjesmom "Hideout".

Pjevačica Tina Vukov vraća se na Doru.

Na ovogodišnjem natjecanju za izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije, koje će se održati 19. veljače, predstavit će se s pjesmom "Hideout".

Tina je nakon godina izbivanja sa scene krajem 2020. iznenadila obožavatelje singlom "Još samo večeras", a nedavno je objavila i album "Što me čini sretnom".

Sa scene se bila povukla zbog prevelikog pritiska s kojim se teško nosila.

"Krenula sam s velikim entuzijazmom, s ljubavlju. Obožavam glazbu i pjevanje, pa sam krenula jako poletna, a onda se suočiš sa stvarnošću, osjetiš taj pritisak. Počneš kalkulirati, misliš da to nije samo glazba, ima puno više toga od glazbe", izjavila je Tina za IN magazin.

Tina je imala samo 14 godina kada je potpisala svoj prvi diskografski ugovor, a na Dori je prvi put nastupila 2004. s pjesmom "Tuga dolazi kasnije", koja se i danas vrti po radiopostajama. Dvije godine kasnije vratila se s još jednim hitom - "Il treno per Genova".

Mlada Riječanka nerado se sjeća medijskih napisa o njezinoj, kako se prije nekoliko godina mnogo pisalo i pričalo, navodnoj vezi s 24 godine starijim poduzetnikom Lukom Rajićem.

"Nikad nisam voljela komentirati svoje privatne stvari, ne samo ljubavni život nego bilo što što te pitaju u vezi s privatnosti. Ne osjećam da to moram dijeliti, niti potvrditi niti negirati. Nisam ni onda, neću ni sad, neću se više referirati na tu temu. Sad sam sretno slobodna i to je to'', izjavila je u razgovoru za IN magazin te dodala kako je sretna i slobodna te da onog pravog još uvijek čeka.

"Dosad su mi se sviđali razni, različiti tipovi, nema pravila. Još čekam onog pravog", zaključila je tada pjevačica.



Kako Tina izgleda danas i koliko se tijekom godina (nije) promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

