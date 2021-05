Kylie Minogue jedna je od najpopularnijih australskih pjevačica, a tijekom zavidne karijere ljubila je i brojne poznate kolege te pobijedila zloćudnu bolest.

"Džepna Venera" Kylie Minogue jedna je od najpopularnijih australskih pjevačica, a njezinu seksepilu godinama nije bilo premca. Krasila je naslovnice brojnih poznatih časopisa, rušila je rekorde svojim singlovima, a publici je bila zanimljiva i zbog svog privatnog života. Neki mediji nazivali su je i "pop princezom", ikonom stila, a na policama ima nagrade kao što su Grammy, Brit i ARIA. Još danas mnogi muškarci uzdišu za njom, a povodom njezina 53. rođendana prisjetili smo se njezine bogate karijere.

Kylie je rođena u Melbourneu, a kako se njezina obitelj često selila, njoj se to nije sviđalo te je bila povučena i nije se previše družila s vršnjacima. Vrijeme je uglavnom provodila kod kuće čitajući i svirajući klavir i violinu. Skupa sa sestrom Dannii odlazila je na satove pjevanja i plesanja, a obje su glazbu obožavale. Njihova strina je radila kao producentica u jednom studiju te je zahvaljujući njoj Kylie dobila prve TV uloge. Pojavila se u nekoliko serija, a iako je karijeru započela kao glumica, kasnije se ostvarila kao pop-zvijezda.

Pjesmu "Locomotion" snimila je 1987. godine te je postala globalni hit. Upravo zahvaljujući toj pjesmi, otputovala je u London, gdje je radila s renomiranim producentima te je godinu kasnije objavila prvi studijski album. Još od onda Kylie ne staje s radom. Na velika vrata se vratila 2000-ih godina albumima "Fever" i "Light Years", a pjesma "Can't Get You Out of My Head" jedna je od najpopularnijih s početka novog milenija. Dosad je prodala preko 70 milijuna primjeraka svojih albuma diljem svijeta, no put do vrha nije uvijek bio lagan.

Minogue su liječnici dijagnosticirali rak dojke kada je imala 36, 2005. godine. Zbog zdravlja je otkazala drugi dio svoje svjetske turneje te je odmah otišla na liječenje. Mediji su pratili svaki njezin korak, a u to je vrijeme čak i bivši premijer Australije, John Howard, slavnoj pjevačici poslao poruku podrške. Cijeli svijet je bio uz nju, a Kylie je u svibnju te godine bila na operaciji. Kemoterapiju je nakon operacije nastavila u Francuskoj, a kada se rak počeo povlačiti, pjevačica je još nekoliko mjeseci bila na liječenju. Kada se izliječila pjevačica je često govorila o zdravstvenim problemima u javnosti, a ni danas nema problem sa spominjanjem kemoterapije.

Tijekom zavidne karijere Kylie je ljubila brojne poznate kolege. Dok je glumila u australskoj sapunici "Neighbours" hodala je s kolegom Jasonom Donovanom, s kojim je bila pet godina. Par se rastao 1989. godine. Navodno ga je ostavila zbog frontmena grupe INXS, Michaela Hutchencea, s kojim je bila do 1991. godine. Hutchence je Kylie ostavio jer se zaljubio u manekenku Helenu Christensen.

Ljubila je i Lennyja Kravitza, Stephanea Sednaouija, s Jamesom Goodingom je bila tri godine, a ljubila je i Oliviera Martineza. Maneken Andrés Velencoso i pjevačica zajedno su bili od 2008. do 2013. godine, a razlog prekidu bili su njihovi prebukirani rasporedi. Prije sadašnje ljubavi bila je u vezi sa Joshuom Sasseom, s kojim je prekinula prije tri godine, a od onda je u zagrljaju Paula Solomonsa.