Pete Doherty potpuno se promijenio zadnjih godina, a na posljednjem koncertu u Londonu bilo ga je teško prepoznati.

Britanski roker Pete Doherty (42) zadnjih se godina potpuno promijenio.

Otkako se preselio u Francusku zbog redateljice Katie de Vidas, s kojim se ovo ljeto navodno i vjenčao na tajnoj ceremoniji, svoj raskalašeni život ispunjenom alkoholom, drogama i burnim vezama ostavio je iza sebe, a zadnjih je godina nabacio i nekoliko kilograma viška.

Tako je sada uspio iznenaditi svoje obožavatelje izgledom na koncertu njegova benda "The Libertines" u Londonu na kojem ga je bilo teško prepoznati, iako je od zadnjeg pojavljivanja u javnosti čak uspio vidno smršavjeti, pa se čini kako je na dobrom putu da dobije i ovu bitku.

Pete je ranije ove godine otkrio kako je navodno trijezan posljednje dvije i pol godine, te da više nije ovisan o teškim drogama koje su mu umalo uništile život.

Zadnji put se u problemima našao 2019. godine kada je uhićen u predgrađu Pariza dok je na ulici kupovao kokain, no njegovi prijatelji tvrde kako ga je pandemija potpuno promijenila.

""I dok je lockdown za mnoge ljude bio težak, Pete je, iskreno, sretniji nego ikad. On i Katia provode puno vremena u Etretatu, obalnom gradu popularnom među Parižanima. Još je u glazbi, to mu je i dalje najveća strast, no preseljenje u Francusku pomoglo mu je da se opusti", kazao je izvor blizak glazbeniku za The Sun.

Prije nego što se skrasio, Pete je mijenjao slavne ljepotice, a njegova najpoznatija veza bila je s manekenkom Kate Moss, s kojom se počeo viđati 2005. godine, a svoju burnu romansu okončali su 2007. godine. Nakon nje izlazio je s pokojnom pjevačicom Amy Winehouse, a njihov je odnos jednom prilikom opisao kao ljubavni.

"Amy i ja smo bili ljubavnici. Volio sam je tada, pa volim je i danas. No pred kraj naše veze postala je prilično zla i okrutna prema meni. Nije trpjela budale", bio je priznao.

Pete ima i sina Astilea s bivšom partnericom Lisom Moorish, kao i kćer Aisling s manekenkom Lindl Hingston.

