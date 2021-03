Pete Doherty snimljen je u Francuskoj s djevojkom Katiom De Vidas i njihovim psom, a na fotografijama ne nalikuje na sebe.

Bivši frontmen grupe "The Libertines" Pete Doherty (42) poznat je i po svojem burnom načinu života ispunjenom alkoholom, drogama i burnim vezama, no čini se da se odlučio smiriti.

Britanski roker, koji sada živi u Francuskoj, snimljen je tijekom šetnje sa svojom djevojkom Katiom De Vidas i njihovim psom, a na fotografijama koje je objavio The Sun izgleda neprepoznatljivo.

Prije samo 18 mjeseci uhićen je u predgrađu Pariza dok je na ulici kupovao kokain, no njegovi bližnji tvrde da ga je pandemija promijenila.

"I dok je lockdown za mnoge ljude bio težak, Pete je, iskreno, sretniji nego ikad", kazao je izvor blizak glazbeniku za britanske medije.

"On i Katia provode puno vremena u Etretatu, obalnom gradu popularnom među Parižanima. Još je u glazbi, to mu je i dalje najveća strast, no preseljenje u Francusku pomoglo mu je da se opusti", dodao je.

U danima najveće slave Pete je ljubio jednog od najpoznatijih top-modela svijeta Kate Moss, koja je s njim završila na samom dnu, iako je i ranije bila poznata kao okorjela partijanerica te ovisnica o alkoholu i drogama, a na listi njegovih bivših je i prerano preminula pjevačica Amy Winehouse.

"Katia pozitivno utječe na njega. Provode puno vremena kuhajući i šetajući psa. Vode jako miran život, pogotovo u usporedbi s načinom na koji je on nekoć živio", ispričao je izvor blizak rokeru. "Onima koji ga znaju godinama jako je drago vidjeti ga ovako sretna", dodao je.

Doherty, koji je otac dvoje djece, 17-godišnjeg Astilea, kojeg je dobio s kantautoricom Lisom Moorish, te 9-godišnje Aisling, koju mu je rodila Lindi Hingston, godinama se zbog djece pokušavao dovesti na pravi put.

"Puno je ljudi u mom životu koji zaslužuju da budem bolji. Volio bih se prestati drogirati i srediti svoj život kako bih mogao početi osjećati stvari", govorio je prije nekoliko godina, a izgleda da je to sada konačno odlučio i napraviti.