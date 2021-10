Penn Badglay zvijezda je serije "You", a glumom se počeo baviti već kao 12-godišnji dječak.

Američki glumac Penn Badglay proslavio se ulogama u serijama "Gossip Girl" i "You" zbog koje se ovih dana našao u središtu pozornosti, no njegova je glumačka karijera započela davnih dana.

Danas 34-godišnji Penn u Los Angeles se preselio kao 11-godišnji dječak zajedno s majkom Lynne, a samo godinu dana kasnije dobio je prvu ulogu u popularnom sitcomu "Will & Grace". U kratkoj sceni glumio je nasilnika koji zadirkuje drugo dijete, insinuirajući da je homoseksualac. Sada su se pojavili isječci iste u kojima Penn nimalo ne nalikuje na sebe i nemoguće ga je prepoznati.

Nakon serije "Will & Grace" dobio je glavnu ulogu u filmovima "Do Over", "The Mountain" i "The Bedford Diaries", no svjetsku mu je slavu donijela uloga Dana Humphreyja u seriji "Gossip Girl" koju je isprva odbio čak dva puta.

"Bio sam frustriran, švorc i u depresiji i mislio sam da neću moći to odraditi", priznao je u intervjuu za Vulture 2012. godine i dodao kako ju je prihvatio baš kada je mislio početi raditi konobar.

"Gossip Girl" je završio s emitiranjem 2012. godine, a nakon toga Penn je dobio nekoliko filmskih uloga, a na velika se vrata ponovno vratio 2018. godine kao Joe Goldberg u seriji "You" čija se najnovija sezona počela emitirati ovih dana.

Baš kao što je bio slučaj s ulogom Dana, glumac je priznao kako je oklijevao i s prihvaćanjem uloge Joea i kako mu se isprva nije svidjela ideja da utjelovi lik serijskog ubojice.

"Nisam to želio jer mi je sve skupa bilo previše. Bio sam u sukobu s prirodom njegova lika", izjavio je Entertainment Weekly 2018. godine.

Međutim, tvorci serije su smatrali kako je odličan za tu ulogu jer savršeno može prikazati Joevu humanost.

"Da budem iskren, na početku nisam imao interes da pokažem tu njegovu stranu i htio sam da me poštede toga. Ali tada sam shvatio da kao glumac mogu oživjeti taj lik, a tome je cijela poanta", pojasnio je Penn i čini se donio pravu odluku, jer i službeno je potvrđena i četvrta sezona hit-serije.