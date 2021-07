Lynda Carter bila je Miss SAD-a te je originalna Wonder Woman, no iz Hollywooda je otišla prije 30 godina. Danas slavi 70. rođendan.

Američka glumica, pjevačica, manekenka i bivša Miss SAD-a, Lynda Carter, najpoznatija je po ulozi Wonder Woman, superjunakinji kojoj je upravo ona dala vječni pečat. Prije nekoliko mjeseci objavljena je informacija kako scene u hit-seriji nisu odradili kaskaderi, već upravo sama glumica, a Lynda je izjavila kako je obožavala sve što je Wonder Woman morala raditi kako bi spasila svijet.

Lynda je rođena u Phoenixu, a sa samo pet godina se prvi put pojavila na televiziji u jednom talent showu. Na početku srednje škole oformila je bend, a s nekoliko grupa nastupala je po lokalnim barovima. Upisala je i fakultet, no od njega je odustala kako bi postala glazbenica. Kasnije se počela zanimati i za natjecanja ljepote, a 1972. godine pobijedila je na natjecanju u Arizoni te je na kraju postala Miss SAD-a. Na svjetskom natjecanju je bila 15. najljepša na svijetu, a upravo to natjecanje otvorilo joj je vrata i u glumi. Pojavila se u nekoliko serija i filmova prije nego što je postala Wonder Woman.

U nedavnom intervjuu prisjetila se i kako je na setu provodila po 18 sati dnevno, no ništa joj nije bilo teško. Ipak, nije sve uvijek prolazilo glatko. Tijekom pokreta #MeToo otkrila je kako je bila meta nasilnika, no nikada nije otkrila tko je to točno bio. "Sada se više ne radi o meni, već o djevojkama kojima je danas to svakodnevica", spomenula je u tom trenutku te je podržala sve žene koje su javno progovorile o nasilju na poslu.

"Ja imam predivnog supruga i sina te su svi muškarci oko mene odlični", zaključila je glumica, koja na pragu sedmog desetljeća života izgleda odlično. Iz Hollywooda je otišla prije 30 godina te se u Potomacu skrasila sa suprugom Robertom Altmanom (73).

Istaknula je i kako podržava mladu kolegicu Gal Gadot, kojoj se pridružila i na premijeri novog filma o superjunakinji koju je upravo ona utjelovila i po njoj ostala poznata. Sa suprugom je u braku već 37 godina, a istaknula je kako joj odgovara život daleko od medija te je zadovoljna svime što je postigla.