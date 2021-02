Jennifer Lopez prvi je put pred oltar stala u veljači 1997. godine, a odabranik njezina srca bio je Ojani Noa. Par bi ovih dana proslavio 24. godišnjicu braka.

Ojani Noa nekoć je bio u braku s najpoželjnijom ženom svijeta, a danas pokušava živjeti daleko od očiju javnosti. Noa je prije 24 godine stao pred oltar s Jennifer Lopez, a latino divi to je bio prvi brak.

Kubanac koji je od konobara došao do karijere glumca na društvenim se mrežama često hvali zdravim stilom života, a ima nemali broj obožavateljica zahvaljujući svom isklesanom tijelu. 46-godišnjak redovito svojim fanovima otkriva gdje je i što radi. Sudeći po svemu, u životu mu dobro ide, a već dugo godina nije se oglasio po pitanju svoje bivše supruge.

Latino divu Ojani je upoznao u Miamiju, gdje je radio u restoranu Glorije Estefan. Upravo ondje šarmirao je J. Lo te je par započeo vezu. Nakon nekoliko mjeseci veze stali su pred oltar 22. veljače 1997. godine, no brak im se raspao tek godinu kasnije.

"Nikada se nisam vjenčala u crkvi. U braku sam bila triput. Jedan brak potrajao je devet, a drugi 11 mjeseci, pa njih ne moram ni brojiti", rekla je nedavno Lopez.

Nakon rastave Ojani je pokušao ostvariti karijeru na velikom platnu, a pojavio se u nekoliko filmova te je radio i kao producent. Namjeravao je objaviti i knjigu o svom braku s Lopez, no pjevačica ga je 2006. godine tužila i spriječila ga u toj namjeri.

Nakon Noe udala se za plesača Chrisa Judda u rujnu 2001. godine, no par se rastao godinu kasnije. Za sljedećeg dečka, glumca Bena Afflecka, zaručila se u studenom 2002. godine, no nikada nisu stali pred oltar. Godine 2004. udala se za pjevača Marca Anthonyja, s kojim je dobila blizance, a njihov brak potrajao je do 2012. godine. Jennifer Lopez danas je u sretnoj vezi s Alexom Rodriguezom, s kojim planira pred oltar čim mjere zbog pandemije koronavirusa popuste.