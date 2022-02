Nick Nolte slavi 81. rođendan, a mnoge žene se s nostalgijom i dandanas prisjećaju njegove neodoljive ljepote i šarma.

Holivudski glumac Nick Nolte ovih dana slavi 81. rođendan, a legendarna zvijezda svojim rijetkim pojavljivanjima u javnosti plijeni pažnju, iako ga u posljednje vrijeme nije bilo nimalo lako prepoznati.

Naime, Nick je svoje nekada ljepuškasto lice kojim je mamio uzdahe žena diljem svijeta sakrivao iza guste sijede brade i duže, neuredne kose, no to se promijenilo krajem prošle godine, kada je osvanuo u sasvim novom izdanju. Razlog za to bilo je snimanje filma "'Rittenhouse'', za čije se potrebe ponovno obrijao i podsjetio na svoj nekadašnji izgled, što je razveselilo njegove obožavatelje kojima nije bilo jasno zašto se toliko zapustio.

Legendarni glumac iza sebe ima bogatu filmsku karijeru, koju je započeo davnih dana u televizijskoj mini-seriji "Rich Man, Poor Man", a snimio je više od 40 filmova. Među njegovim najpoznatijim su "Tanka crvena linija", "Rt straha", "Grad zločina" i "Dubina", a vrhunac slave postigao je 90-ih godina, kada su ga obožavatelji i kritika zasipali i komplimentima i nagradama.

No, uz glumačku karijeru, Nick je vodio poprilično buran privatni život, pa je davne 1965. godine bio uhićen zbog krivotvorenja dokumenata i njihove preprodaje, a dobio je i 45 godina zatvora te novčanu kaznu od 75 tisuća dolara, no uspio se izvući od zatvora jer je presuda na kraju bila odbačena. Ipak, kaznili su ga tako što mu je oduzeta mogućnost služenja u ratu i vojsci, a kako mu se kao mladiću činilo da mu je dužnost sudjelovati u Vijetnamskom ratu, zbog te kazne nije mogao ostvariti taj svoj san. Priznao je da je zbog toga mislio da je lošiji od drugih te da je osjećao kako nije dao dovoljno svojoj voljenoj domovini.

Nick je pred oltar stao četiri puta i ima dvoje djece. Danas živi mirnim životom bez poroka, a pokušava ostati što dalje od očiju javnosti. Povezivali su ga s Karen Eklund, Debrom Winger i Vicki Lewis, no o svojem privatnom životu ovaj glumac jako rijetko govori.

