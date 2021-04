Milo Ventimiglia pokazao je mišićavo tijelo i nikad bolju formu koju je doveo do savršenstva u jednoj od teretana u Los Angelesu.

Svjetska je javnost američkog glumca Mila Ventimigliu pobliže upoznala nakon njegova pojavljivanja u seriji "Gilmore Girls" u kojoj je glumio buntovnog Jessa u kojeg se zaljubi jedna od glavnih junakinja.

Milo danas ima 43 godine i jedan je od onih muškaraca za koje kažu da stari poput dobrog vina jer za ovim se naočitim glumcem okreću glave gdje god da se pojavi. To se dogodilo i ovih dana kada je snimljen pri odlasku iz teretane u Los Angelesu, a sudeći prema najnovijim fotografijama vježbanje mu se itekako isplati jer je očito u formi života. Njegovi mišići i oblikovano tijelo došli su do izražaja u kratkim sportskim hlačicama i majici bez rukava, a u takvom su ga izdanju snimili paparazzi dok je ulazio u svoj automobil na obližnjem parkingu.

Milo je tako bio i ostao seks simbol, bilo da glumi u romantičnim komedijama, hit-serijama ili teškim dramama, žene ga jednostavno obožavaju.

"Ne osjećam se neugodno zbog toga. Mislim da pokušavam, to jest ono što se trudim raditi je to da pokažem da muškarci mogu biti ljubazni i dragi. Ljudi mi prilaze na ulici i govore mi da me njihove žene vole pa im ja predložim da im se zajedno javimo telefonom. Prilaze mi nasmiješeni i vole me takvog kakav jesam što me čini sretnim. A ako mogu postići da se drugi tako osjećaju zbog mene, to je sjajno", izjavio je Milo prilikom gostovanja u emisiji "SiriusXM's Bevelations" prije nekoliko godina.

Milo plijeni pažnju i svojim ljubavnim životom. Dosad nije bio u braku, a jedna od posljednjih žena s kojom je viđen u javnosti bila je glumica Diane Guerrero. Prije nekoliko godina bio je u vezu s Alexis Bledel s kojom je glumio par i u seriji "Gilmore Girls", a bio je i s kolegicom Hayden Panettiere.