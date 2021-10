Martina Tomčić poručila je Mili Drmiću da se više ne da nagovoriti na slične nastupe, no on ni nakon tri propala sudjelovanja u showovima nije odustao te je stao na pozornicu Supertalenta.

Druga epizoda osme sezone Supertalenta ove je nedjelje na male ekrane donijela četvrti pokušaj Mile Drmića (41) da osvoji srca članova žirija.

"Ovo mi nije prvi put, takmičio sam se u showovima. Nije baš dobro bilo, bio je u žiriju Tony Cetinski, a ja sam krivo otpjevao njegovu pjesmu. Nakon nekog vremena, on me pozvao da budem gost u zagrebačkoj Areni na njegovom koncertu gdje je bilo 20 tisuća ljudi. To iskustvo je bilo sjajno", poručio je Mile.

Upravo na audiciji showa prije 12 godina je pred šokiranim Cetinskim samouvjereno otpjevao njegov hit "Nek te zagrli netko sretniji" u vlastitoj verziji, no potpuno krivo. Žiri je nasmijao do suza, no nije prošao u finale. Kasnije je na audicijama govorio kako je ovoga puta naučio tekst te se nadao boljem plasmanu. Ponovno nije uspio, no nikada nije odustao.

Njegov povratak na pozornicu publika je podržala velikim aplauzom, no njegovo iskreno priznanje da se već bezuspješno natjecao u talent showovima nije ostavilo dobar prvi dojam kod žirija.

"Pokušao sam pjevati, ali mi nije išlo. Triput sam bio, ali nikako da prođem. Nakon par godina opet sam došao", rekao je pred nastup Mile.

"Publika vas voli, morate biti sretni jer ste dobili veliki aplauz", poručila mu je Šuput nakon nastupa, na kojem je izveo pjesmu "Tamara" Borisa Novkovića. "Ja vam nisam dao iks jer sam htio da vas čuju", rekao je Janko, a Martina je imala konkretnu primjedbu. "Ja stječem dojam da vama nije ugodno na pozornici, a moram vam priznati da ni meni nije bilo ugodno, pjevajte za sebe i ne dajte se više nagovoriti na ovakve stvari", poručila mu je.

Inače, Mile se na Supertalent prijavio da ispravi dojmove koje je ostavio prethodnim javnim nastupima, a želja mu je da ga ljudi pamte po dobrom nastupu.