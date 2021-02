Matt Dillon snimljen je na ručku u Italiji, a ono što je svima privuklo pažnju bio je njegov neuobičajen imidž.

Holivudski glumac Matt Dillon trenutačno boravi u susjednoj nam Italiji, točnije u Rimu, gdje je snimljen u jednom od tamošnjih restorana dok je uživao u ručku.

56-godišnji Matt duže se vrijeme nije pojavljivao u javnosti, a sada ima i potpuno drugačiji imidž nego onaj s kakvim smo ga navikli vidjeti. Duža i gusta brada mu je očito mu je postala zaštitni znak, no ono što je svima dodatno privuklo pažnju su Mattove bojom umrljane hlače, pa su se ubrzo proširile glasine da je otvorio vlastiti studio za slikanje jer je to jedan od hobija u koji se zaljubio.

Studio se navodno nalazi u samom centru Rima, a Matt je njegova vrata prekrio samoljepljivom trakom kako znatiželjni prolaznici ne bi mogli vidjeti što on to radi. Čini se kako to želi zadržati u tajnosti, a na ulicu izlazi samo zbog uživanja u lokalnoj hrani nakon čega se tako prekriven bojom vraća svom poslu.

Inače glumac je posljednjih pet godina u vezi s talijanskom glumicom Robertom Mastromichele, a posljednji put su se zajedno pojavili na Međunarodnom filmskom festivalu San Sebastian u Španjolskoj gdje je Matt promovirao svoj novi film "The Great Fellove" koji je režirao.

Matt se proslavio 90-ih godina kada je stekao i imidž zločestog holivudskog dečka, a među brojnim ljepoticama koje je ljubio bile su Cameron Diaz, Melanie Griffith, Heather Graham i Brooke Shields.