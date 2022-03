Mary J. Blige nedavno se našla u centru pozornosti nakon nastupa za pamćenje u poluvremena Super Bowla 2022., a sada su je paparazzi uhvatili na jednoj od plaža u Miamiju.

Američka pjevačica i devetostruka dobitnica Grammyja Mary J. Blige pokazala je tijelo u minijaturnom bikiniju dok je s prijateljicom uživala na jednoj od plaža u Miamiju, što nije promaklo tamošnjim paparazzima.

51-godišnja kraljica hip-hop i soula nosila je ružičasti bikini s narančastim i ljubičastim detaljima, a sve je začinila zlatnim nakitom te kožnom torbom s vlastitim inicijalima. Mary je kroz godine često mijenjala imidž, a trenutačno joj zaštitni znak duga platinasto plava kosa koju je na plaži nosila skupljenu u rep.

2018. godine službeno se razvela nakon 12 godina braka s Kenduom Isaacsom, s kojim nije imala djece i od tada je sama. Pjevačica je u rujnu prošle godine za časopis Variety izjavila da je bila dobro nakon njihova prekida, no bilo je potrebno puno rada na samoj sebi.

"Živim. Nisam sretna zbog puno stvari. Mislila sam da me netko voli, zar ne? Ispostavilo se da je bio prevarant koji je htio moj novac. Kad izađeš iz nečega takvog, shvatiš da nikada to nije bilo to i da je. postojala neka koja je bila njegova kraljica. No moram se i dalje smiješiti i održavati raspoloženje jer je ovo dizajnirano da me ubije", izjavila je Mary tada u razgovoru za Variety.

Prema pisanju magazina People iz sudskih je dokumenta bilo vidljivo da je Mary tvrdila kako je Isaacs potrošio više od 420 tisuća dolara tijekom njihovog braka na navodne putne troškove, koji su uključivale i ženu s kojom je imao aferu. Također je tvrdila da Isaacs vozi Mercedes za koji je ona unaprijed platila najam i da joj je odbio dati njezine Grammyje i nagrade za druga postignuća. Tijekom brakorazvodne parnice otkrila i da je bila jedina hraniteljica u obitelji te da je opterećena svim dugovima koji su navodno iznosili više od 10 milijuna dolara.

Mary je odrasla u siromašnoj njujurškoj četvrti Yonkers gdje je doživjela brojne traume koje je pokušala zaboraviti konzumirajući prekomjerne količine alkohola i droga, a onda je svoju bol odlučila pretočiti u glazbu. Nedavno bila glavna zvijezda poluvremena Super Bowla 2022. u kojem je nastupila uz Dr. Dre-a, Snopp Dogga, Kendricka Lamara i 50 Centa.

