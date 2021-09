Marinela Ella Jantoš danas radi kao konobarica u kafiću, a nekada je žarila i palila domaćom glazbenom scenom.

Pjevačica Marinela Ella Jantoš nekada je žarila i palila domaćom glazbenom scenom i njezini su hitovi obilježili 90-e godine, no ta su vremena daleko iza nje i ona danas živi drugačijim životom.

Ellu generacije najviše pamte po hitu ''Iza ponoći'' koji se i nakon toliko godina rado pjevuši, a danas govori kako je 90-ih radila punom parom, ali malo zaradila. Majka je 13-godišnje djevojčice Rozi, zna održati pokoji koncert, ali kako od njih ne može živjeti, radila je kao njegovateljica u Engleskoj, što je bila otkrila u jednom od intervjua za IN Magazin.

Danas pak radi kao konobarica, a na radnom su ju mjestu snimili i fotografi kojima je rado pozirala. Slava Elli nikada nije udarila u glavu, dapače, kad je zagustilo, nije imala problem s time da pozornicu zamijeni šankom.

''Ja sam radila u jednoj udruzi kao konobar, a meni frajer nije htio uzeti cugu, rekao je da je on moj obožavatelj i da on ne može da ja njega poslužim'', izjavila je za IN Magazin.

Jedan od posljednjih nastupa održala je prije dvije godine u Zagrebu na kojem je pažnju plijenila odvažnim stajlingom i kombinacijom. Naime, Ella je na pozornicu izašla u kostimu koji je više otkrivao nego sakrivao čime je pokazala kako je još uvijek u top formi.