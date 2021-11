Macaulay Culkin ovih je dana prošetao modnom pistom na Guccijevoj reviji, a svi su se iznenadili kad su vidjeli koliko se problematični glumac doveo u red.

Zvijezda filmova "Sam u kući", 41-godišnji Macaulay Culkin, polako se, ali sigurno vraća na pravi put. Slavni glumac koji je godinama pažnju medija plijenio šokantnim izgledom sada izgleda potpuno drugačije, a mnogi komentiraju kako bolje nije izgledao zaista duže vrijeme.

Pred fotografima se pojavio na Guccijevoj modnoj reviji u Los Angelesu skupa s kolegama Jaredom Letom i Jodie Turner-Smith, a zanimljiva ležerna kombinacija koju je imao na sebi pokazala je i svježi izgled omiljene dječje zvijezde.

Macaulay Culkin je početkom ove godine postao otac malenog dječaka Dakote, kojeg je dobio s djevojkom Brendom Song, a čini se da mu roditeljstvo itekako godi.

On i Brenda su vijest da su postali roditelji otkrili u travnju ove godine, nakon što su trudnoću uspjeli sačuvati tajnom, a prvo dijete nazvali su po glumčevoj sestri koja je preminula 2008. godine u tragičnoj nesreći, kada je na nju naletio automobil ispred jednog bara u Los Angelesu. Par je u vezi od 2017., a upoznali su se na Tajlandu dok su snimali debitantski film glumca Setha Greena "Changeland".

Zvijezda filmova "Sam u kući" u prošlosti je imao problema s ovisnošću, a teške trenutke proživljavao je nakon prekida ljubavne veze s Milom Kunis, kojoj prekid nije tako teško pao kao njemu i ubrzo se zaljubila u glumca Ashtona Kutchera, s kojim je i danas.

Macaulay ju je unatoč tome molio da mu se vrati, ali Mila je rekla da mogu biti samo prijatelji. Culkin iza sebe ima i brak s glumicom Rachel Miner, kojom se oženio 1998. Odlučili se na razdvojeni život nakon samo dvije godine i 2002. su se razveli. Razlog njihova razlaza bio je taj što je ona htjela djecu, a on nije bio spreman za to i htio se vratiti glumi, no čini se kako je odlučio da je i njemu došlo vrijeme da se skrasi.