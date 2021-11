Lindsay Lohan vratila se glumi, no na prvim fotografijama iz njezine nove romantične komedije izgleda neprepoznatljivo.

Glumica Lindsay Lohan (35) službeno se vratila glumi.

Nekadašnja tinejdžerska zvijezda nije se znala nositi sa slavom pa se prepustila raskalašenom životu punom tulumarenja, droge i alkohola, što je rezultiralo njezinim sve rjeđim angažmanom u Hollywoodu pa je mnoge sada obradovala vijest da će glumiti u nadolazećem Netlfixovom božićnom filmu.

Radi se o romantičnoj komediji u kojoj uz nju glumi i Chord Overstreet, a objavljene su i prve fotografije sa seta. Jedno je na svojem Instagramu podijelila i Lindsay, no mnogi je na njoj nisu prepoznali.

"Tko je ovo?", "Ovo uopće ne izgleda kao Lindsay", "Što se dogodilo s Linsay? Čije je ovo lice?", "Ovo nije Linday Lohan", "Previše photoshopa?", "Netko je pretjerao s operacijama", "Zbunjuje me njezino lice, ne sjećam se da je ovako prije izgledala", neki su od brojnih komentara u sličnom stilu koje je Lindsay dobila ispod fotke, no bilo je i puno onih koji su joj pisali da je prekrasna i nisu se obazirali na njezin vidno drugačiji izgled.

Lohan se proslavila u filmu "Zamka za roditelje", kada joj je bilo samo 11 godina, a zatim je nastavila nizati filmske uspjehe i jedno je vrijem bila pravi tinejdžerski idol.

No odrastanje pred očima javnosti na nju se nije dobro odrazilo pa je godinama medijske stupce punila samo skandalima, pijanim fotkama i estetskim zahvatima. Sve to je s vremenom naštetilo i njezinoj popularnost, no čini se da su joj fanovi odlučili pružiti još jednu šansu jer se mnogi već vesele njezinu novom filmu koji izlazi početkom 2022. godine.

