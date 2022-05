Linda Evangelista proslavila je 57. rođendan, a mnogi se još sjećaju njezine neizmjerne ljepote, od koje danas gotovo ništa nije ostalo.

Kanadska manekenka Linda Evangelista jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih supermodela svih vremena, no od dana njezine najveće slave, kada je vladala modnim pistama, prošlo je puno vremena i stvari su danas malo drugačije.

Linda je posljednjih nekoliko godina živjela povučeno i rijetko se kada pojavljivala u javnosti, i to nakon što je ostala deformiranog tijela nakon zahvata zamrzavanja masnog tkiva koji nije prošao najbolje. Bivša ljepotica tek je nedavno o tome odlučila javno progovoriti i pokazati s kakvim posljedicama živi.

"Dosta mi je skrivanja i srama! Ne prepoznajem se fizički, ali ni kao osobu. Ne gledam se u ogledalo jer ne izgledam kao ja", izjavila je u intervjuu koji je dala za magazin People.

2016. godine suočila se s dijagnozom paradoksalne hiperplazije masnog tkiva, odnosno rijetkom nuspojavom koja pogađa jedan posto ljudi podvrgnutih tretmanu CoolSculpting, a događa se kada proces zamrzavanja uzrokuje zadebljanje i širenje zahvaćenog masnog tkiva. Nakon toga je imala i dvije neuspjele liposukcije.

O zahvatu koji ju je deformirao prvi put je progovorila na svojem Instagramu prije dvije godine.

"Danas sam poduzela veliki korak po pitanju ispravljanja nepravde koju trpim posljednjih pet godina, koliko i šutim u vezi sa svime. Želim poručiti svojim pratiteljima i svima koji se pitaju zašto ne radim posljednjih godina da je razlog svemu činjenica da sam brutalno unakažena procedurom Zeltiq's CoolSclupting, koja nije polučila rezultate kakve su govorili da hoće. Ta je procedura povećala, a ne smanjila moje masnoće u tkivu te me ostavila zauvijek unakaženom. Nisu pomogle ni dvije bolne operacije, a ostala sam, kako su mediji to opisali dobro - neprepoznatljiva", napisala je tada.

Lindu je otkrio lovac na talente iz Elite Model Managementa, nakon čega se preselila u New York 1984. godine. Na vrhuncu svoje karijere postala je muza fotografa Stevena Meisela te dizajnera Giannija Versacea i Karla Lagerfelda. Svi njezini suradnici opisivali su je kao djevojku predanu poslu, a tijekom karijere krasila je više od 700 naslovnica diljem svijeta.

Dodatno se proslavila zahvaljujući svojem britkom jeziku, a njezina legendarna izjava da iz kreveta ne ustaje za manje od deset tisuća dolara i danas se jako dobro pamti.

"Mogu napraviti što god želite, sve dok ne moram govoriti", rekla je jednom prilikom.

Upravo te riječi pratile su je kamo god da je išla. Nastavila je raditi kao i prije, no kasnije je priznala kako joj nije bilo lako.

"Imam osjećaj da će mi te riječi ugravirati u nadgrobni spomenik. U svakom intervjuu su to spominjali, a ispričala sam se stotinu puta jer to je bila samo šala", ispričala je manekenka. Dodaje kako je prije žalila što je to izjavila, no više se ne srami svoje izjave.

