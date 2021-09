Lauren Graham osvojila je simpatije javnosti kao Lorelai Gilmore u hit-seriji "Gilmorice", a ova nekad prelijepa žena, zbog brojih estetskih zahvata više ne nalikuje na sebe.

Glumica Lauren Graham (54) najpoznatija je po ulozi Lorelai Gilmore u hit-seriji "Gilmorice" koja se emitirala od 2000. do 2007. godine.

Drama o majci i kćeri osvojila je gledatelje diljem svijeta i zabavljala ih je sedam sezona, a Laurel, koja je u to vrijeme bila u svojim tridesetima, je slovila kao jedna od najljepših žena s malih ekrana.

No od tada se podvrgnula nizu estetskih korekcija, uključujući operaciju nosa i redovite odlaske na botoks i facelifting, a u pokušajima da ostane vjenčano mlada, dovela se do neprepoznatljivosti.

Zadnjih je godina rijetko imamo priliku vidjeti pa paparazzima nije promaknuo njezin ovotjedni izlazak u javnosti.

Lauren je snimljena pred jednim restoranom u kojem je večerala s prijateljicama, a na fotkama se jasno vide rezultati njezinih brojnih zahvata.

S natečenim i bezizražajnim licem, i bez gotovo ijedne bore, danas nije ni sjena prirodne ljepotice kakvu je pamtimo iz serije koja ju je proslavila.

Inače, prije nego je glumila u "Gilmoricama", Lauren se pojavila u serijama "City", "Townies", "Seinfeld" i "NewsRadio". Za ulogu Lorelai osvojila je Zlatni globus, a nekoliko godina kasnije zaigrala je i u uspješnoj seriji "Roditelji i djeca" kao Sarah Braverman.

Ta joj je uloga donijela sreću i u privatnom životu jer su se ona i kolega sa seta koji joj je glumio brata Peter Krause (55) zaljubili i u vezi su od 2010. Lauren je uspjela i izvan Hollywooda te je napisala knjige "Someday, Someday, Maybe", "Talking as Fast as I Can: from Gilmore Girls to Gilmore Girls (and Everything in Between)" i "In Conclusion, Don't Worry About It".