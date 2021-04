La Toya Jackson je imala desetak operacija na licu zbog čega, nažalost, ne liči nimalo onoj djevojci koja je nekad imala uspješnu pjevačku karijeru.

Mnoge pogled na lice La Toye Jackson (64) zgrozi jer smatraju da nakon toliko plastičnih operacija izgleda poput karikature, a ne ljudskog bića.

Umjesto pitanja koje je zahvate pjevačica imala, bolje je ono koje nije. Strani mediji su prenijeli mišljenja stručnjaka koji tvrde da je La Toya podizala obrve, sužavala bradu i nos te sređivala obraze. Smatraju da je imala najmanje desetak operacija na licu.

Kada je riječ o ostatku njezinog tijela, Jackson je povećavala grudi. No za razliku od svog pokojnog brata, kralja popa Michaela Jacksona, nije izbjeljivala kožu, no neprepoznatljiva je baš kao što je i on bio. Javnost često ističe da joj lice izgleda kao da će u svakom trenutku raspasti, a ona užasne posljedice operacija pokušava sakriti sunčanim naočalama i šeširima.

La Toya se proslavila singlom "Heart Don't Lie" 1984., a 90-ih godina je doživjela pad svoje glazbene karijere koju je ponovno oživjela 2000-ih. Nekadašnja ljepotica radila je i na televiziji i bila dio mnogih emisija.

Njezin život je bio pun nesretnih događaja i muškarci su je pljačkali, zlostavljali i pokušavali nagovoriti da snimi porno filmove. Sve je počelo s njezinim pokojnim ocem, glazbenim menadžerom Joeom Jacksonom koji je nju i braću i sestre maltretirao. Tjerao ih je da stalno pjevaju i plešu, a pritom ih je tukao i zlostavljao.

La Toya iza sebe ima brak s pokojnim Jackom Gordonom koji joj je bio i dugogodišnji menadžer za kojeg se, kako je sama istaknula, prisilno udala 1989.

"Zaključavao me u ormar, nisam smjela čitati časopise i čim bi me zatekao kako razgovaram na telefon dobila bih batine", svojedobno je ispričala. Dodala je da je prijetio smrću i članovima njezine obitelji i da ju je jednom udario tako jako da je ostala bez svijesti.

Njezin stravični brak je završio kada je on preminuo 1997. La Toya je u memoarima iz 1991. otkrila i da je njezina majka Katherine znala da ju je otac Joe zlostavljao.

"Kad tvoj otac izađe iz kreveta koji dijeli s majkom i uđe u krevet sa svojom kćeri, a čuješ svoju majku kako govori 'Ne, Joe, ne večeras, umorna je, pusti je da se odmori', to te izludi", napisala je pjevačica za koju mnogi smatraju da je postala ovisna o operacijama zbog trauma iz djetinjstva. Baš kao što je to bio slučaj i s njezinim pokojnim bratom Michaelom koji je optužen za zlostavljanje djece.