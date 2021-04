Kim Novak najpoznatija je po ulozi u trileru "Vrtoglavica" Alfreda Hitchocka, a u knjizi "Kim Novak: Her Art and Life", koju je nedavno objavila, progovorila je o seksualnom zlostavljanju i borbi s bipolarnim poremećajem.

Kim Novak (88) jedna je od najvećih filmskih zvijezda 50-ih godina i nosila je laskavu titulu nasljednice Marilyn Monroe, a objavila je knjigu u kojoj je progovorila o seksualnom zlostavljanju i svojoj bolesti.

Glumica, čije je pravo ime Marilyn Pauline Novak, stigla je u Hollywood kao 21-godišnjakinja. Dobila je angažman u filmskoj kući Columbia Pictures koja ju je vidjela kao nasljednicu slavne Marilyn Monroe.

Jedna od njezinih najpoznatijih uloga je u trileru "Vrtoglavica" Alfreda Hitchcocka iz 1958. Zbog toga filma je postala slavna i kao jedna od tri Hitchcockove lijevoruke plavuše. Ostale dvije su bile Eva Marie Saint i Tippi Hedren.

Nekadašnji seks simbol Kim je glumila s mnogim poznatim glumcima među kojima su James Stewart, Kirk Douglas, Jack Lemmon, Fred Astaire, Elizabeth Taylor i Dean Martin.

Novak, koja je plastičnim operacijama uništila svoju prirodnu ljepotu, u knjizi "Kim Novak: Her Art and Life" još jednom je progovorila o tome kako je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, ali i otkrila da se borila s bipolarnim poremećajem.

"Mentalnu bolest sam nasljedila od oca, a silovanje je samo povećalo moju patnju. Dugo sam u sebi osećala podvojenost, ali mislila sam da sam jednostavno takva, da se to ne može popraviti. Tek kada su mi krajem 70-ih postavili dijagnozu, shvatila sam da nisam jedina. Shvatila sam zašto sam jedan dan izuzetno ushićena, dok drugi dan ne mogu da se smirim od tuge. Bilo mi je teško jer nisam znala da imam bipolarni poremećaj. Nisam ni znala što je to. A vjerujte mi, bipolarnost nije nimalo lagana. Kada oko sebe imate ljude koji vjeruju u vas, onda je savršeno, jer mislite da možete sve. Ali, ja sam najčešće bila okružena ljudima koji nisu vjerovali u mene. Prvi od njih je bio moj otac. Mislio je da ništa ne vrjedim i to mi je često govorio. Poslije sam shvatila i da je on bio psihički bolestan, gotovo uvijek u depresivnom raspoloženju, pa ga ne mogu kriviti za takvo ponašanje, ali izuzetno je boljelo što čak ni najbliži ne vjeruju u mene. I sa svakim negativnim komentarom ja bih sve više sumnjala u sebe, a uz bipolarnost to me je odvlačilo u depresiju", napisala je Kim.

Nakon velike slave Kim je u 60-im tek povremeno glumila, a potpuno se odlučila umiroviti 1991. nakon snimanja filma "Liebestraum". Naime, imala je neslaganja sa režiserom koji su je potaknuli da se ostavi glume.

"Ne nedostaje mi toliko gluma koliko se ponekad osjećam krivom što sam propustila priliku da kao slavna glumica dobijem bolje uloge. Znam da zvuči čudno, ali nekako osjećam kao da sam ostala dužna svijetu. Da nisam pokazala sve što znam", istaknula je Kim.

Sreću je pronašla u slikanju i vizualnoj umjetnosti te je počela javno progovarati o borbi s mentalnom bolešću kako bi osvijestila javnost.

Novak se svojedobno obračunala s komentarima Donalda Trumpa i drugih na račun svog izgleda nakon kozmetičkih zahvata.

"Neću poricati da sam koristila filere za lice. Po mom mišljenju, osoba ima pravo izgledati najbolje što može, a ja se bolje osjećam kad dobro izgledam. Mislila sam, možda je Hollywood sada spreman prihvatiti me, no nisam bila spremna na tolike negativne reakcije i to me jednostavno slomilo. Neću se više suzdržavati i pustiti te nasilnike da govore protiv mene. Ne možemo si dopustiti da ljudi utječu na naše živote. Danima nisam izlazila iz kuće. Ti komentari pogodili su me kao što bi povrijedili djecu i tinejdžere", napisala je u pismu o ružnim komentarima o njoj.

Naime, Trump je tijekom dodjele Oscara 2014. na svom Twitter profilu napisao kako bi Novak trebala tužiti svog plastičnog kirurga. Drugi su se osvrnuli na to kako lice zvijezde "Vrtoglavice" izgleda neprirodno iako su glumice konstantno pod pritiskom da izgledaju vječno mlade.

Inače, glumica je od 1976. bila u braku s veterinarom Robertom Malloyem koji je preminuo 20. studenog prošle godine.