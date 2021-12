Kim Kardashian prije deset godina je bila glavna tema svjetskih medija zbog razvoda od Krisa Humphriesa, a danas je u sličnoj situaciji zbog Kanyea Westa.

Kim Kardashian i Kris Humphries vjenčali su se 2011. godine na raskošnoj ceremoniji, ali samo 72 dana kasnije rastali su se. Prošlo je deset godina otkako je njihov brak propao, no i dalje su sinonim za brzopotezne brakove slavnih.

Slavna reality sestra nedavno je priznala kako je bila pod velikim pritiskom zbog činjenice što se njihovo vjenčanje snimalo za show "Keeping Up with the Kardashians" te nije mogla otkazati odlazak pred oltar, a majka Kris Jenner joj je navodno onda rekla ako ima sumnji u vezi braka, da ne dolazi na vjenčanje te da će ona sve sama srediti.

Kim kaže kako nije htjela da ju svi znaju kao odbjeglu nevjestu te je izrekla sudbonosno "da" bivšem košarkašu, a priznala je i kako je potpuno na krivi način prekinula s njim. Kaže kako mu zbog svega duguje ispriku.

Puno prije nego što je shvatila da mu se mora ispričati, Kim je poradila na svom javnom nastupu. Reality zvijezda je blagdane prije 10 godina iskoristila kako bi volonitrala te je pomagala zajednici, a sve to samo da bi o njoj pisali drugačije nego što je to bio slučaj zbog njezine rastave. Jednom je prilikom to čak i priznala, no više nije o tome htjela govoriti.

Američki mediji njezin potez još danas svrstavaju u najsramotnije poteze slavnih da "operu" lošu sliku o sebi.

I deset godina kasnije Kim je usred razvoda, no onoga od Kanyea Westa. Kanye je inače Kim preklinjao da mu se vrati, a napravio joj je scenu na humanitarnom koncertu na kojem je ovoga tjedna bio gost u Los Angelesu. Kim o tome nije javno progovorila.

41-godišnja Kim prije nekoliko je tjedana potvrdila vezu s komičarem Peteom Davidsonom (28). Pete je prvi muškarac s kojim je Kim povezana nakon razvoda od Kanyea, s kojim ima četvero djece i koji je u međuvremenu i službeno promijenio svoje ime u Ye. On je, s druge strane, navodno već imao kratku romansu s manekenkom Irinom Shayk, a sve su glasnija šuškanja o njegovoj vezi s 22 godine mlađom instagramskom senzacijom Vinetrijom. Unatoč svemu, i dalje moli Kim da mu se vrati.

