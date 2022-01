Kim Kardashian je pred kamerama debitirala prije 15 godina i to u spotu benda koji je u to vrijeme bio jednako poznat kao i ona.

Puno prije nego što je postala planetarno poznata, Kim Kardashian se probijala na showbiz sceni poput brojnih svojih kolega. Rijetki se danas sjećaju da joj je jedna od prvih gaža pred kamerama bio spot za pjesmu "Thnks fr th Mmrs" benda Fall Out Boy.

Video je snimljen sada već davne 2007. godine, a bend koji je žario i palio u pop-punk svijetu još danas ima hordu obožavatelja, koji su se šokirali kada su shvatili da je u spotu zapravo Kim. Slavna reality sestra strastveno se poljubila s basistom benda Peteom Wentzom, a to je bilo godinu dana prije nego što se na televizijama diljem svijeta počeo prikazivati reality show njezine obitelji "Keeping Up With the Kardashians". U spotu glumi glumicu u usponu, a brojni korisnit YouTubea iznenadili su kada su shvatili o kome je zapravo riječ.

"Ova djevojka zaista sliči Kim Kardashian", "Pogledao sam ovaj spot nebrojeno puta i nije mi na pamet palo da je to TA Kim", "Nikada neću preboljeti činjenicu da u ovom spotu glumi Kim", samo su neki od komentara.

Na desetu obljetnicu od izlaska spota prije pet godina, Kim je na društvenim mrežama napisala da je video označio i njezin debitantski uradak pred kamerama. "Sjećam se da je sve bilo pomalo stravično jer sam snimala skupa s čimpanzama. Govorili su mi da ih ne gledam u oči te da ih ne nazivam imenima. Nisam znala ni što mogu očekivati", rekla je onda Kardashianka.

Basist benda Fall Out Boy, Pete Wentz komentirao je prije nekoliko godina kako je to posljednji put da su uživo vidjeli Kim Kardashian. Sjeća se i da su u to vrijeme bili jednako popularni kao ona. "Čuli smo se neko vrijeme nakon toga, ali samo smo razmjenjivali mailove. Bila je predivna", zaključio je.

