Kevin Costner pojavio se na dodjeli ovogodišnjih SAG nagrada u Los Angelesu, gdje je izazvao veliko zanimanje, a društvo mu je pravila supruga Christine Baumgartner.

Legendarni holivudski glumac Kevin Costner u javnosti se rijetko više pojavljuje, pa je njegov dolazak na dodjelu SAG nagrada u Los Angelesu popraćen s velikim interesom javnosti i medija.

67-godišnji holivudski veteran i zvijezda filmova "Bull Durham" i "Ples s vukovima" stigao je na dodjelu kako bi promovirao i podržao svoju seriju "Yellowstone", a pritom je pokazao da i dalje ima ono nešto čime je osvojio tisuće obožavateljica diljem svijeta. Na crvenom mu se tepihu pridružila i 47-godišnja supruga Christine Baumgartner, koja je u haljini s dubokim dekolteom mamila dodatne uzdahe.

Kevin i Christine upoznali su se još tijekom 80-ih, ali je trebalo nekoliko godina prije nego što je njihov odnos prerastao u nešto više. Naime, glumac je od 1978. do 1994. godine bio u braku sa Cindy Silvom, s kojom je dobio kćeri Lily i Annie te sina Joea. Nakon razvoda bio je u vezi s Bridget Rooney od 1995. do 1998. godine, a ona mu je u studenom 1996. godine rodila sina Liama.

1999. godine počeo je izlaziti s Christine, no nakon četiri godine veze par je nakratko prekinuo.

"Strah me spriječio da se oženim s Christine. Ona je željela dijete, ali sam se bojao da ne mogu biti dobar otac. No probudio sam se i pomislio: 'Hoću li izgubiti lijepu ženu koja je spremna biti uz mene do posljednjeg daha jer se bojim reći ''da'' djetetu?' To je sve što je trebalo. Ponekad naučiš da će ti ono čega se najviše bojiš spasiti život", izjavio je Kevin za Closer Weekly u lipnju 2018.

Par se konačno vjenčao 2014. godine i zajedno imaju troje djece, a koliko su sretni svjedoče i njihove najnovije fotografije, koje možete pogledati u našoj galeriji.

