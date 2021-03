Keri Russell svi znamo kao Felicity Porter iz omiljene tinejdžerske serije, no prije nego što se proslavila zahvaljujući toj ulozi, svjetsku je slavu postigla zbog spota za pjesmu "Always" benda Bon Jovi.

Američka glumica i zvijezda nekada omiljene tinejdžerske serije "Felicity", Keri Russell, ovih je dana proslavila 45. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili detalja iz karijere nekad omiljene mlade dame sa TV ekrana.

Keri je rođena u Kaliforniji, no zbog prirode posla svoga oca često se selila sa svojom obitelji diljem SAD-a. Ljubav prema plesu osigurala joj je mjesto u popularnom Mickey Mouse klubu, a prvu ulogu u televizijskoj seriji dobila je kada je imala 15 godina. Glumila je i u nekoliko filmova, a zanimljivo je da ju je publika najbolje upoznala zahvaljujući spotu za pjesmu "Always" grupe Bon Jovi. U tom je spotu Russell glumila cimericu glavne protagonistice, s kojom ju je prevario dečko. Nekoliko godina kasnije bilo je jasno da joj je uspješna karijera sigurna, sve zahvaljujući seriji "Felicity" u kojoj je glumila od 1998. do 2002. godine.

Za ulogu Felicity dobila je i Zlatni globus, a njezina dugačka, kovrčava kosa ostala joj je do danas zaštitni znak i ono po čemu ju publika najviše pamti. Keri se i danas može pohvaliti mladenačkim izgledom s tek pokojom borom na licu, a svoj zaštitni znak, dugu kovrčavu kosu, i danas ponosno nosi.

Popularna Felicity danas živi mirnim životom, a u sretnom je braku sa svojim partnerom. Prije je u braku bila sa Shaneom Dearyjem, od 2007. do 2013. godine, i imaju 13-godišnjeg sina Rivera i 8-godišnju kćer Willu Lou. Matthewa Rhysa upoznala je 2014. godine na setu serije "Amerikanci", u kojoj zajedno glume, i od tada su zajedno, a dvije godine kasnije rodio im se sin.

Glumica često ističe kako se rado prisjeti snimanja serije koja ju je proslavila i zaljubljenosti Felicity u markantnog Bena. Njega je glumio Scott Speedman, s kojim je Keri i danas dobra prijateljica.