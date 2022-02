Karen Mulder zaraživala je oko 10.000 dolara dnevno u danima najveće slave, a karijera joj je krenula nizbrdo kada je iznijela optužbe u intervjuu koji je jedna televizija uništila.

Nizozemska manekenka Karen Mulder bila je jedna od najljepših žena na svijetu 90-ih godina kada je skupa sa Cindy Crawford, Claudijom Schiffer i Naomi Campbell žarila i palila modnim pistama. Iako se posljednjih nekoliko godina skriva od medija i rijetko je viđamo, ova ljepotica još danas podiže prašinu svojim privatnim životom.

Još kao djevojčica se htjela prijaviti na natjecanje ljepote "Look of the year", no u to je vrijeme nosila aparatić za zube i odustala je od te ideje. Na njezinu sreću, prijavila ju je prijateljica bez njezina znanja te su je pozvali na preliminarno natjecanje u Amsterdam. Došla je do finala natjecanja te je osvojila drugo mjesto, a primijetili su je i agenti te nije prošlo dugo prije nego što je potpisala za agenciju Elite Paris.

U samo dvije godine vinula se u nebesa manekenskog posla te je nosila revije najpoznatijih dizajnera diljem svijeta. Imala je 21 godinu kada je u magazinu New York Times objavljen njezin naporan dnevni ritam te stil života kojem su joj zavidjele mnoge kolegice diljem svijeta. Krasila je naslovnice časopisa Vogue, pojavila se u nekoliko reklama za luksuzne brendove, a godine 1992. je potpisala za Victoria's Secret. U danima najveće slave zarađivala je preko 10.000 dolara dnevno, a danas je "teška" oko 40 milijuna dolara.

Njezin privatni život medijima je nerijetko bio zanimljiviji od karijere. Kada je imala 18, udala se za francuskog fotografa Renea Bosnea, a par se razveo pet godina kasnije. Investitora nekretnina Jean-Yvesa Le Fura upoznala je u zračnoj luci prije jednog putovanja malo nakon toga te su se odmah zaljubili.

Upravo Jean-Yves lansirao je njezinu karijeru izvan modnih pista, a u vezi su bili do 1997. te su i nakon toga ostali u prijateljskim odnosima.

Karenina karijera krenula je silaznom putanjom 2001. godine, kada je javno rekla kako je bila prisiljena na seks da može dobiti bolje ugovore u svijetu mode. Rekla je kako su je čelnici agencije Elite silovali, a iznijela je još niz optužbi, između ostaloga i da je s drugim kolegicama bila seksualna robinja na najviše krugove francuskog društva.

U jednom intervjuu ispričala je strašne priče i optužbe na račun vlastite obitelji, a televizija koja je intervju snimala uništila je sve dokaze da je ikada postojao te ga nisu emitirali. Karen je pak u danima nakon toga ponovila iste optužbe u raznim drugim medijima, a naglasila je u njima i da su ju poslovni suradnici nagovarali da uzima kokain te heroin. U tom su je trenutku roditelji distancirali od sebe, a govorili su u medijima kako iz nje govore opijati te da je u ozbiljnim raljama ovisnosti.

Godinu kasnije, manekenka si je pokušala oduzeti život te se predozirala tabletama za spavanje, no srećom su ju pronašli prijatelji. Bila je jedan dan u komi, a nakon toga je odlučila povući se iz medija. Detalje privatnog života i danas skriva, no poznato je da je 2006. godine dobila kćer Anu, iako je identitet njezina oca još uvijek nepoznat. Posljednji put u javnosti je viđena na jednom modnom događaju 2016. godine.

Fani Stipković objavila fotku s holivudskim snagatorom kojeg je oborila s nogu: "Zbog tvoje ljepote sam nervozan" +26

U uskoj, kožnoj kombinaciji sve je oborila s nogu: Izgleda ljepše i mlađe nego na početku karijere! +25