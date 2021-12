Tony Cetinski ovih se dana odlučio podvrgnuti transplantaciji kose, a mi smo se prisjetili kako je izgledao s bujnim loknama na početku glazbene karijere.

Tony Cetinski ovih se dana pohvalio kako je odlučio otići na tretman transplantacije kose što je izazvalo podijeljene reakcije njegovih obožavatelja, a mnogi su se pritom prisjetili njegova izdanja kada je imao bujnu kovrčavu kosu, koja mu neko vrijeme bila zaštitni znak.

Bilo je to početkom 90-ih godina, a mnogi ga takvog pamte iz glazbenih spotova za pjesme "Nek' te zagrli netko sretniji" i "Tebe ne bih mijenjao". No nakon toga Tony je odlučio drastično skratiti frizuru, a ubrzo mu se kosa i sama prorijedila. Sada se čini kako mu je takav imidž dojadio i priznao je da je transplantcija već neko vrijeme nešto o čemu sanja.

"Već dugo sam imao želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što radi toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše. Iskreno se veselim rezultatima!", napisao je Tony na svom profilu na Instagramu.

"Sretno idolu Tony, pametno si to napravio jedva čekam da vidim rezulate hoće li ti narasti kosa. Svaka ti čast na tome kralju, budi uvijek tako nasmijan i sretan", "Ma puno si lijep i bez kosice", "Ma nema potrebe za tim! Kad je glava lijepa, a lijepa je, može i bez kose!", "Bravo Toni i sretno", "Samo naprijed", "Oh, a meni se baš sviđa ovako kako je sada", "Ne mogu te zamisliti sa kosom, ali ako je to tvoja želja, onda puna podrška", "Ako te to čini sretnim, ok", poručili su tada njegovi obožavatelji.

A dok čekamo rezultate zahvata prisjetili smo se Tonyjeva izdanja s bujnim loknama koje možete pogledati u našoj galeriji.

