Tatjana Jurić na party 2006. godine stigla je u holivudskom izdanju, a kad gledamo ove fotografije, teško je povjerovati da je to bilo tako davno.

Televizijska i radijska voditeljica Tatjana Jurić jedna je od žena za koje nikada ne bismo rekli da stare, barem kada bismo uspoređivali njezine stare i najnovije fotografije jer na njima djeluje kao da godine na nju nisu ostavile traga.

U to se možemo uvjeriti ako pogledamo one snimljene davne 2006. godine nastale na zabavi jednog domaćeg časopisa, na koju je Tatjana stigla u stilu holivudske dive, u bijeloj limuzini i glamuroznoj haljini. Tada je imala samo 24 godine, a zablistala je u dekoltiranoj kreaciji ispod koje nije nosila grudnjak, ali najljepši detalj na njoj je te večeri ipak bio široki osmijeh kojim je sve šarmirala.

Tatjana se svojevremeno bavila i manekenstvom, no često je naglašavala da nije presudan izgled, već talent, trud i ulaganje u samoga sebe.

Na Instagramu je danas prati 65 tisuća obožavatelja, s kojima dijeli trenutke iz poslovnog i privatnog života, a gledatelji su je nedavno mogu gledati u zabavnom serijalu "Fakap", u kojem su je ugostile Mia Kovačić i Ida Prester.

Tatjana im je tom prigodom otkrila koja je to grozna situacija koju je doživjela prije puno godina, a još uvijek je dobro pamti, jedan jedini ulet muškarca koji joj se usudio prići, ali i koji joj je najveći profesionalni fakap. Prisjetila se psovanja u eteru i dodala da ta snimka i danas postoji na YouTubeu, no ima tu i jedan fakap od kojeg je prošlo puno godina, ali priča je to koju, kako kaže, ne može zaboraviti.

Serijal "Fakap" jednom će se tjedno baviti trenucima gluposti i nespretnosti, onim situacijama kada nam IQ naglo padne iz neobjašnjivih razloga i kada iz nas poteku riječi koje nismo u stanju zaustaviti, a ugostit će brojne domaće zvijezde.