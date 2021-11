Sam Asghari javnost je poznat od 2016. godine, kada se doznalo da je u vezi s Britney Spears, a zgodni trener nekad je izgledao potpuno drugačije.

Osim kao zaručnik pop-zvijezde Britney Spears (39), 27-godišnji Sam Asghari poznat je i po svojem nevjerojatno isklesanom tijelu kojim se obožava hvaliti na svojem Instagramu.

Javnost ga je i upoznala kako mišićavog osobnog trenera, a iako je to danas teško za povjerovati, Sam se u prošlosti dugo borio s viškom kilograma.

Trenutak preokreta bio je kada je 2013. godine dosegao 130 kilograma, o čemu je jednom prilikom progovorio za časopis Men's Health, a priznao je da je do tada živo na brzoj hrani i nije uopće vježbao.

Svojom nevjerojatnom transformacijom pohvalio kasnije se pohvalio i na Instagramu.

Britney je 12 godine mlađeg Sama upoznala na snimanju spota za pjesmu "Slumber Party", a on joj je, navodno, odmah nakon snimanja dao svoj broj telefona, ali prošlo je čak pet mjeseci prije nego što su konačno izašli na spoj.

Javnost je za njihovu vezu doznala 2016. godine, nakon što je on na društvenim mrežama objavio njihovu prvu zajedničku fotografiju. Ispočetka se pričalo kako je s Britney samo zbog novca i slave, no on je ostao uz nju i u najtežim trenucima te joj je bio golema podrška, čime je donekle utišao zlobne jezike.

Sredinom rujna Sam je odlučio kleknuti pred Britney, a pripreme za njihovo vjenčanje su u tijeku. Koliko voli svoju zaručnicu, Sam je potvrdio i kada je na premijeri filma "House o Gucci" u Los Angelesu, gdje se pojavio bez Britney, iskoristio priliku kako bi joj se pred okupljenim medijima javno zahvalio za sve što je napravila za njega.

