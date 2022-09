Pojavile su se fotografije Marka Grubnića iz 2007. godine kada je radio s Anitom Đuzel koja je snimala spot za pjesmu "Nothing In This World".

Marko Grubnić jedan je od naših najpoznatijih modnih stilista sa zavidnim popisom klijenata koje je stekao tijekom dugogodišnje karijere.

Sada su isplivale njegove fotografija iz 2007. godine, kada je radio s Anitom Đuzel koja je snimala spot za pjesmu "Nothing In This World"'. Na snimanju je bio i Zlatan Zuhrić Zuhra, koji se pojavljuje u spotu, a za šminku je bila zadužena njegova supruga Asja Zuhrić.

Marko je tada izgledao dosta drugačije nego danas i u međuvremenu je poradio i na svojem stilu, ali i frizuri, a ne krije ni da se podvrgnuo estetskim zahvatima.

S 40 godina može pohvaliti i mišićima na kojima bi mu pozavidjeli i upola mlađi frajeri, a rezultat su napornog rada u teretani. Također je postao i zvijezda Instagrama, gdje broji preko 72 tisuća pratitelja.

Jedna od Markovih najpoznatijih klijentica svakako je Maja Šuput, koja mu je i bliska prijateljica, a zaslužan je za sva njezina nezaboravna izdanja u showovima Nove TV.

Dvojac će snage ponovno ujediniti i u novoj sezoni "Supertalenta" koja uskoro započinje s emitiranjem, a Marko je zadužen i za izdanja Martine Tomčić, koja s Majom čini ženski dio stručnog žirija.

