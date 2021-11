Luka Nižetić je prije 15 godina izgledao poprilično drugačije nego danas, a sada su osvanule i fotografije iz tog razdoblja.

Luka Nižetić danas slovi kao jedan od najseksepilnijih domaćih zvijezda i to zahvaljujući isklesanom tijelu i mišićima kakvima se malo tko od njegovih kolega može pohvaliti, a tome sigurno doprinose i brojne tetovaže kojima ih je ukrasio.

No prisjetili smo se kako je Luka izgledao 2006. godine u vrijeme dodjele Porina, a koliko se promijenio on i njegov stil vidljivo je na prvi pogled. Na fotografijama ima kratko ošišanu frizuru, a u to je vrijeme volio nositi kratke traper jakne u kombinaciji s prugastim majicama i jarko crvenim hlačama, a sve je začinio zanimljivim sunčanim naočalama.

Za nastup na dodjeli glazbenih nagrada te se godine pojavio u bijelim hlačama i prugastoj košulji, a na nogama je nosio tada moderne tenisice.

Luka je nedavno zapalio Instagram kada je objavio fotografiju s odmora u Grčkoj na kojoj je pokazao svoje isklesano tijelo u kupaćim gaćicama.

"Jesi li ti stvaran?" upitala ga je Anita Dujić, a prizor je izazvao nevjericu i kod mnogih drugih njegovih pratitelja.

"Posejdon", "Grčki Bog", "Spavaš li mirno Aquaman-u?", još su neki od komentara koje je Luka dobio, a slične reakcije često je izazivao i ovo ljeto koje je proveo na Visu pa je redovito dijelio svoje fotografije s plaže.