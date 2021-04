Jelena Perčin upoznala je supruga Momčila Otaševića na setu serije "Zora dubrovačka", a vjenčali su se 2018. i dobili kćer Mašu i sina Jakšu.

Jelena Perčin (40) od 2018. je u braku s devet godina mlađim miljenikom žena Momčilom Otaševićem te imaju sina i kćer.

Pojavile su se slike lijepe glumice iz 2007. s otvorenja jedne trgovine na kojem se pojavila s još mnogim poznatim Hrvatima. Vidljivo je da se Jelena nije puno promijenila otada i ne vidi se razlika u njezinom izgledu s obzirom na godine.

Perčin iza sebe ima brak s Kristijanom Babićem, koji je trajao od 2008. do 2011., i u njemu je dobila kćer Lotu (11). Glumica je novu ljubav pronašla u naočitom Crnogorcu Momčilu kojeg je upoznala na setu serije "Zora dubrovačka".

Jelena je priznala da ju je osvojio čim je progovorio. "To je taj njegov nevjerojatan karakter, toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali", ispričala je svojedobno.

Otašević i Perčin su u studenom prošle godine dobili sina Jakšu, čije je ime glumac odao u simpatičnom videu na Instagramu, a prije dvije i pol godine postali roditelji djevojčice Maše.