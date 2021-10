Danijela Martinović 2006. godine snimala je emisiju ''Nad lipom 35'', a kad se usporede današnje s tadašnjim fotografijama, čini se kao da nije dana ostarjela.

Jedna od omiljenih domaćih pjevačica, Danijela Martinović, ove je godine proslavila 50. rođendan, ali mnogi se slažu da su godine za nju samo broj jer izgleda kao da dana nije ostarjela.

U to se možemo uvjeriti na njezinim fotografijama nastalima 2006. godine na snimanju emisije "Nad lipom 35".

Danijela je tada imala nešto dužu frizuru nego danas, a pojavila se u odvažnoj kombinaciji koja je uključivala prozirnu majicu ispod koje se vidio grudnjak.

I tada je imala besprijekornu liniju koju je zadržala sve do danas, a na kojoj joj zavide i brojne mlađe kolegice.

Uvijek nasmijana Danijela pokušala je ispričati što se krije iza lica vesele djevojčice, a svi koji su to pročitali dobili su dobar uvid u sretne, ali i one manje zabavne trenutke njezina života.

''Mislim da se svaki korak isplatio. Nije bilo lako slušati svoje srce, nije bilo lako pratiti, svi bi jedno, a ja bih nešto potpuno drugo. Treba se izboriti za to i to je poruka koju želim poslati. Nije jednostavno, ali je neophodno. Taj susret sa sobom je neophodan, a kad se susretnete sa sobom, u konačnici to je jedini susret koji ne možemo izbjeći. I što prije se susretnemo sa sobom, mogu nam se događati samo stvari za koje nikad u životu nismo mogli pretpostaviti da mogu biti, od ljudi, susreta, događaja, situacija, obilja...'', izjavila je Danijela jednom prilikom u intervjuu za In magazin.