Adam Levine na Instagramu se pohvalio novom tetovažom kojih sada ima preko 30, a kada se s bendom Maroon 5 tek pojavio na glazbenoj sceni izgledao je potpuno drugačije.

Pjevač Adam Levine (42) proslavio se početkom milenija sa svojim bendom Maroon 5 kada su poharali glazbene ljestvica s pjesmama poput "This Love", "Sunday Morning", "She Will Be Loved".

Adam je tada bio u svojim dvadesetima i imao je tek pokoju tetovažu na tijelu, a bio je i daleko do nabildanog mačo frajera kakav je danas.

Kako je rasla popularnost njegova benda, postajao je sve mišićaviji i tetoviraniji, a zadnjom tetovažom na Instagramu se pohvalio ovaj tjedan.

Pjevač se sada tetovirao na vratu, jednom od rijetkih slobodnih mjesta koje ima na tijelu, a ostale tetovaže, kojih ima preko 30, pokazao je paparazzima koji su ga ovaj tjedan ulovili u njegovu kvartu u Brentwoodu bez majice.

Adam je snimljen sa svojim osobnim trenerom s kojim, očito, naporno radi, jer je pokazao nevjerojatno isklesane mišiće, a s novom otkačenom bojom kose nikako se nije mogao sakriti.

Pjevač je poznat i po tome da je sklon promjenama imidža i eksperimentiranju s različitim frizurama, što također nije radio na počecima karijere kada je godinama njegova isti look.

S vremenom je stekao i status miljenika žena i velikog zavodnika, no to je sad ipak ostalo iza njega,

Adam je od je od 2014. godine u sretnom braku s manekenkom Behati Prinsloo i zajedno imaju dviju kćeri, iako se ispočetka činilo da im se ne piše blistava zajednička budućnost.

Naime, upoznali su se zahvaljujući njegovoj bivšoj djevojci i njezinoj prijateljici, manekenki Anni Vyalitsyni. Američki su mediji izvještavali da je Adam započeo vezu s Behati dok je još bio s Annom, a navodno je s njom prekinuo preko telefonskog poziva nakon dvije godine i tako joj slomio srce, ali na kraju su ipak ostali dobri prijatelji.

Ni s Behati mu na početku nisu cvale ruže pa su raskinuli nakon dva mjeseca, ali ubrzo su shvatili da je to bila pogreška i da ne mogu jedno bez drugoga.

Čini se da danas imaju odličan odnos, a Levine je svojedobno izjavio da sa suprugom želi imati čak sedamnaestoro djece.

Kako je Adam izgledao kada se tek pojavio na sceni i koliko se od tada promijenio, pogledajte u našoj galeriji.