Danny Warhol jedan je od glumaca koji se pojavio u prvom nastavku filma "Sam u kući" i to u urnebesnoj sceni u kojoj glumi dostavljača pizze.

Unatoč tome što smo ga prvi put gledali prije više od 30 godina, "Sam u kući" i dalje se smatra jednim od najpopularnijih i najgledanijih božićnih filmova svih vremena s legendarnim glavnim i sporednim likovima koje svi pamte.

Jedan od njih je i Danny Warhol koji je utjelovio malu, ali upečatljivu ulogu dostavljača pizze koji glavnom liku Kevinu donosi narudžbu iz pizzerije Little Nero’s. Tada je imao 20 godina i njegova scena dostave ostala je zapamćena kao jedna od naurnebesnijih u filmu.

Danas 50-godišnji Danny iza sebe ima snimljene čak 64 glumačke uloge tijekom posljednja tri desetljeća, ali stvari za njega nikad nisu krenule nekim zvjezdanim pravcem. Mnogi se slažu da su sve njegove uloge neusporedivo s onom kultnom dostavljača pizze, koja mu je neki način i obilježila život.

Nedavno je na web stranici Reddit osvanulo stotinjak komentara gdje je Danny nestao i što se dogodilo s njim točno.

"Pretpostavljam da nisam jedini koji se pitao što se dogodilo nevjerojatnom i vraški smiješnom dostavljaču pizze", "“Već godinama se pitam što je s njim", “Mislim da bi trebao glumiti dostavljača pizze u svakom filmu. Kakva legenda", "Nikad se u svom životu nisam zapitala o ovom tipu, a ipak sad gledam Sam u kući i pitam se gdje je, dovraga, ovaj lijepi, nedovoljno cijenjeni glumac", neki su od komentara.

Posljednji film u kojem se Danny pojavio je "Forever is a Long, Long Time" 2004. godine, a jednu od upečatljivih uloga ostvario je i u sriji "Saved by the Bell".

