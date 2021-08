Kultna drama "Magnolija"iz 1999. okupila je poznata glumačka lica među kojima su Tom Cruise, Julianne Moore, William H. Macy te pokojni Philip Seymour Hoffman.

Drama "Magnolija" jedna je od kultnih filmova 90-ih, a u njoj su se pojavile svjetski poznati glumci.

U središtu radnje je nekoliko likova koji su u potrazi za ljubavlju, oprostom i značenjem te se njihovi životi isprepliću u okrugu San Fernando u Los Angelesu.

Jednog od glavnih likova tumači Tom Cruise (59) koji se kroz godine svoje karijere baš i nije fizički promijenio nego izgleda sve bolje. U filmu se ističe njegova duža kosa s kakvom ga nemamo prilike sada vidjeti.

Cruise iza sebe ima zanimljiv privatan život jer se razvodio tri puta. Pukli su mu brakovi s kolegicama Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes s kojom je dobio kćer Suri, a kao razlog za to se često spominje Scijentološka crkva.

I Julianne Moore (60) izgleda sve bolje te je često na listama najljepših glumica i kao da nisu prošle 22 godine od izlaska filma "Magnolija". Njezin privatan život je prilično miran i od 2003. je u braku s redateljem Bartom Freundlichom (51) te imaju sina i kćer, a iza sebe ima razvod s kolegom Johnom Gouldom Rubinom.

Jednu od glavnih likova je utjelovio Philip Seymour Hoffman čija je smrt 2. veljače 2014. u 47. godini šokirala svijet. U službenom izvješću mrtvozornika je navedeno da je umro zbog slučajnog predoziranja. Hoffman je pronađen mrtav u stanu 2. veljače s iglom u ruci, a u stanu je pronađeno oko 50 vrećica heroina. Nakon obavljenog toksikološkog ispitivanja otkriveno je da je Hoffman umro nakon što je pomiješao heroin, kokain, amfetamin i benzodiazepin. Iza njega je ostala partnerica, kostimografkinja Mimi O'Donnell i njihovo troje djece.

Glumac William H. Macy (71) se također baš nije promijenio od snimanja "Magnolije", a poznat je i kao zvijezda humoristične serije "Shameless". Od 1997. je u braku s kolegicom Felicity Huffman (58), koju je proslavila uloga u "Kućanicama", s kojom ima dvije kćeri. Njegova supruga je posljednjih godina u središtu pozornosti jer ju je sud u rujnu 2019. kaznio s 250 sati rada u zajednici nakon što je dokazano kako je platila 15.000 dolara da se poboljšaju rezultati testova njezine kćeri kako bi ju lakše primili na fakultet.

William je prije Felicity bio pet godina u braku s filmskom producenticom Carlom Santos Shamberg.

Među glumačkom postavom filma se pojavljuje i Patton Oswalt (52) koji je poznat po seriji "Kralj Queensa". Ona iza sebe ima bolni gubitak supruge Michelle McNamare. Spisateljica je radila na svojoj prvoj knjizi "I'll Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer" kada je preminula u snu 21. travnja 2016. od slučajnog predoziranja lijekovima. Tome je doprinijelo i to što je imala problema sa srcem, a umrla je nekoliko dana nakon 46. rođendana. Inače, par se vjenčao 24. rujna 2005., a 2009. dobili su kćer Alice.