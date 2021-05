Kelly McGillis proslavila se prije 35 godina ulogom u filmu "Top Gun", a otad se puno promijenila.

Prošlo je točno 35 godina otkako je u kina stigao danas kultni akcijski film "Top Gun", a neke njegove glavne zvijezde otad su se znatno promijenile.

Tom Cruise (58) nije jedan od njih, što mu je donijelo ulogu i u drugom dijelu filma "Top Gun: Maverick", koji bi u trebao izaći krajem ove godine, a glumac je odnedavno u vezi i s 20 godina mlađom kolegicom Hayley Atwelln, koju je upoznao na snimanju filma "Nemoguća misija 7".

No zbog svoje transformacije na snimanje nastavka "Top Guna" nije pozvana Kelly McGillis, koja je u originalnom filmu iz 1986. utjelovila fatalnu Charlie Blackwood.

"Stara sama i debela, izgledam primjereno svojim godinama i o tome se zapravo radi u cijeloj priči. Ali radije se osjećam potpuno sigurno u svojoj koži i sa svojim godinama", komentirala je Kelly u intervjuu za ET uoči početka snimanja nastavka filma u kojem ju je zamijenila Jennifer Connelly.

U vrijeme najveće slave njezina besprijekorna linija, plave kovrče i duge noge osvojile su gledatelje diljem svijeta, a kemija između nje i Cruisea, kao i legendarna ljubavna scena uz taktove pjesme "Take My Breath Away" grupe Berlin postali su kultni.

Kelly danas ima 63 godine i živi mirnim životom u Pennsylvaniji, gdje se preselila 2002. godine. Unatoč tome što je imala uspješnu karijeru i snimila filmove "Svjedok" s Harrisonom Fordom i "Optužena" s Jodie Foster, odlučila je napustiti Hollywood i posvetiti se obitelji. Udavala se dva puta i ima dvoje djece, a 2010. godine svijetu je obznanila da je lezbijka.

Još jedna glumica koja se znatno promijenila otkako je glumila u filmu "Top Gun" jest Meg Ryan (59). Ona se, za razliku od McGillis, prepustila čarima estetskih operacija kojima je potpuno promijenila svoj izgled, što je utjecalo i na njezinu karijeru, pa je posljednjih godina sve rjeđe gledamo u filmovima. Nije imala sreće ni u ljubavi. Meg se 2001. razvela od glumca Dennisa Quaida, s kojim je u braku bila od 1991. godine i s kojim ima 29-godišnjeg sina Jacka Quaida. Ljubila je i Russella Crowea te se 2017. godina zaručila za glazbenika Johna Mellencampa, no pred kraj 2019. zaruke je raskinula i otad nema novosti o njezinu ljubavnom životu.

Ni Val Kilmer (61), koji je utjelovio legendarnog Icemana, više ne nalikuje sebi, no njegovoj transformaciji doprinijela je teška bolest. Glumac je u travnju 2017. godine u jednom intervjuu potvrdio da vodi dvogodišnju bitku s rakom grla, zbog kojeg mu je drastično smanjen raspon glasa i ima respiratornih problema. Teško zdravstveno stanje, ali i godine ostavili su traga i na njegovu izgledu, no Kilmer je svejedno uspio ostvariti ulogu i u nastavku "Top Guna".

Najbitnija žena u njegovu životu njegova je bivša supruga, glumica Joanne Whalley, koju je upoznao na setu filma "Willow". Vjenčali su se 1988., a brak je potrajao sve do 1996. Zajedno su dobili dvoje djece, a danas su navodno u dobrim odnosima.

Značajnu ulogu u prvom dijelu kultnog filma ostvario je i Anthony Edwards (58), koji se kasnije proslavio i kao doktor Mark Green u seriji "Hitna služba". Za nju je osvojio nagradu Zlatni globus i još nekoliko priznanja te je bio nominiran za Primetime Emmy. Postoji jedna zanimljivost sa seta "Top Guna", a to je da Edwards jedini od glumačke ekipe nije povratio dok su snimali scene u borbenim avionima.

Uz glumca se ne vežu neki skandali i od 1994. je u braku s vizažisticom Jeanine Lobell, s kojom ima četvero djece.