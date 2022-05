Pogledajte kako danas izgleda Sakis Rouvas koji je na Eurosongu 2004. godine predstavljao Grčku s pjesmom "Shake It".

Grčki pjevač Sakis Rouvas poharao je Europu s pjesmom "Shake It" s kojom je 2004. godine predstavljao svoju zemlju na Eurosongu u Istanbulu.

Tada je pobjedu odnijela predstavnica Ukrajine Ruslana s pjesmom "Wild Dances", a Sakis je završio na trećem mjestu, no njegov zarazni hit mnogima ne izlazi iz uha ni nakon 18 godina.

Svoju zemlju predstavljao je i na Eurosongu u Moskvi 2009. godine s pjesmom "This is our night", ali tada nije ni približno uspio ponoviti prethodni uspjeh. Ipak, svojim je izgledom oba puta privukao veliku pažnju, a iznenađujuće je koliko se tijekom godina malo promijenio.

Danas 50-godišnji Sakis još se može pohvaliti isklesanom tijelom koje rado pokazuje na Instagramu gdje ga prati preko 900 tisuća ljudi, a žene obara s nogu i svojim uglađenim stilom.

Jedan pogled na njegove društvene mreže odaje i kako pjevač uživa u surfanju, meditaciji, jogi i zdravoj prehrani, što sigurno doprinosi njegovoj mladolikosti.

Zbog izgleda i stila odijevanja Sakisa od početka karijere prate i glasine da je homoseksualac, a nisu prestale ni nakon što se 2017. godine oženio manekenkom Katijom Zygouli, s kojom ima i četvero djece. Sakis te glasine nikada nije htio komentirati, no javno podržava LGBT zajednicu.

Albina oduševila i rastužila obožavatelje oproštajem od "Plesa sa zvijezdama", a pokazala je i kako se nosi s ružnim komentarima +26

Ugodan susret Kolinde i Milanovića pao je u drugi plan zbog zanimljive slučajnosti, primjećujete li o čemu je riječ? +26