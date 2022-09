Jacka Gleesona pamtimo kao plavokosog Joffreyja Baratheona iz serije "Igra prijestolja", a danas izgleda potpuno drugačije nego tada.

Irski glumac Jack Gleeson proslavio se u popularnoj seriji "Igra prijestolja" u kojoj je utjelovio arogantnog i mnogima omraženog kralja Joffreya Baratheona.

Nakon te uloge odlučio se povući iz glume, a otkrio je i da se je još za vrijeme snimanja serije teško nosio sa salvom.

"Čuo sam kako govore neki od mojih najvećih heroja, ljudi poput Dalaj Lame, Malcolma X, Alberta Einsteina... Sve što sam radio je glumio u TV emisiji i pretvarao se da sam zao, za novac", izjavio je glumac 2014. godine.

"Otkad je serija emitirana dobio sam insajderski pogled na uvijek prožimajući, a opet često tajanstveni aspekt društva, naime, našu kulturu slavnih. Stranci na ulici me sada zovu Jack i moj javni imidž demokratiziraju obožavatelji i institucije putem interneta. Nakon što sam čuo vijest da sam dobio ulogu Joffreyja, stvarno nisam očekivao sve sporedne stvari koje dolaze s glumačkim poslom u uspješnom televizijskom programu", istaknuo je tijekom govora na na Oxfordu, a po završetku snimanja serije nastavio je studij na Trinity Collegeu u Dublinu.

Danas 30-godišnji Gleeson od dana najveće slave znatno se promijenio i sada bi ga teško prepoznali i najzagriženiji obožavatelji "Igre prijestolja".

Umjesto platinasto plave, Jack sada ima smeđu kosu i više nimalo ne nalikuje na bahatog Joffreya, a njegove najnovije fotografije pogledajte u galeriji.

Gleeson se nedavno i oženio za glumicu i komičarku Roisin O'Mahony, a fotografije s vjenčanja na Twitteru je objavio fratar Patsy Linch koji ih je vjenčao u crkvi u Ballinskelligsu.

Glumi se ipak vratio 2020. godine kada je dobio glavnu ulogu u sitcomu "Out of Her Mind".

