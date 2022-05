Jaclyn Smith proslavila se ulogom u seriji "Charliejevi anđeli", a danas izaziva divljenje svojim mladolikim izgledom.

Prošlo je gotovo pola stoljeća otkako se Jaclyn Smith pojavila u kultnim "Charliejevim anđelima", no čini se da slavna glumica nije ostarila ni dana, barem ako je suditi po njezinim najnovijim fotografijama.

Danas 76-godišnja Jaclyn izgleda jednako mladoliko kao i kad je 1976. godine počela glumiti privatnu istražiteljicu Kelly Garrett u popularnoj američkoj TV seriji. Svoje je obožavatelje impresionirala izgledom kojim prkosi godinama, i to nakon što je na profilu na Instagramu objavila fotografiju i izazvala divljenje.

"Ljepotica", "Izgledaš predivno", "I dalje si najljepša glumica", "Jako si lijepa, moj suprug te obožava", "Ne mogu te prestati gledati", "Ti ne stariš, ideš sve mlađa", "Divim ti se", "Poput dobrog vina si", "Bezvremenska ljepotica", zaključili su njezini obožavatelji.

Jaclyn se udavala četiri puta, prvi brak s Rogerom Davisom potrajao je od 1968. do 1974., drugi s Dennisom Coleom od 1978. do 1981. godine, treći s Tonyjem Richmondom od 1981. do 1989. godine, a danas je u braku s kardiokirurgom Bradom Allenom. U trećem je braku dobila dvoje djece, danas 40-godišnjeg sina Gastona te 36-godišnjeg Spencera.

Jaclyn je gledateljima najpoznatija upravo po ulozi Kelly u seriji "Charliejevi anđeli" koja je bila emitirana od 1976. do 1981. godine.

