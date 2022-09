Rhys Ifans svjetsku je slavu stekao nakon uloge u filmu "Zapravo ljubav", a danas ima značajnu ulogu u seriji "Zmajeva kuća".

Velški glumac Rhys Ifans osvojio je simpatije gledatelja ulogom smušenog Spikea u romantičnoj komediji "Zapravo ljubav", u kojoj je glumio s Hughom Grantom i Julijom Roberts, a danas ga gledamo u potpuno drugačijoj ulozi.

55-godišnji Rhys dio je glumačke postave nove serije "Zmajeva kuća", u kojoj ga na prvi pogled nije nimalo lako prepoznati, a glumi Otta Hightowera, najvećeg suparnika princa Daemona Targaryena.

Danas uspješni glumac iza sebe krije i zanimljivu priču, koja bi bez problema mogla poslužiti i kao scenarij za neki novi film. Naime, Rhys je u jednom od intervjua priznao kako je vodio dvostruki život studirajući na elitnom dramskom koledžu, dok je istovremeno provaljivao u ilegalne skvotove u Londonu i u njima živio više od četiri godine.

"Bio sam u Londonu godinu dana prije nego što sam otišao u dramsku školu, doselio sam se s prijateljem. Cijelo razdoblje pohađanja dramske škole živio sam u skvotovima, živio sam u njih četrnaest, petnaest različitih. To je, naravno, bilo protuzakonito, a gledajući unatrag, pretpostavljam i opasno. Ali, bio je to sjajan život. Bili su to uglavnom općinski stanovi. Skinuli bismo čelična vrata usred noći i onda čim prije promijenili brave. U određenom smislu vodio sam pravi dvostruki život, što je bilo prekrasno. Imao sam tu vrstu elitističkog prekrasnog života na koledžu, a zatim tu izvanrednu vrstu skitničke egzistencije kad sam svake večeri odlazio kući", prisjetio se glumac u podcastu Roba Brydona.

