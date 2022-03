Marina Perazić nastupila je u Rijeci na koncertu Antvalentinovo i razveselila brojne obožavatelje.

Pjevačica Marina Perazić tijekom 80-ih godinaje slovila kao pop-ikona i seks-bomba ovih prostora, a iako je od vremena kada je žarila i palila s grupom "Denis&Denis" prošlo više od 40 godine i dalje rado nastupa.

Danas 63-godišnja Marina svoje je obožavatelje razveselila nastupom na koncertu Antivalentinovo u Rijeci gdje je dobro raspoložena zapjevala neke od svojih najvećih hitova. I dalje je prepoznatljiva po svojoj plavoj kosi koja je s godinama postala zaštitni znak, a sadašnji imidž joj krase i trendi dioptrijske naočale.

"Zna biti jako emotivno nekad su bili upaljači, sad su mobiteli. Ima i suza, jako su emotivni. Fenomenalno je to da su u publici jako mladi ljudi koji su to čuli od mame i tate. I kad uspiju doći do nas slikamo se pa kažu to je za mame i tate. Ja kažem to je stvar kućnog odgoja, sva publika je kroz kuću nekako došla do nas", otkrili su Marina i Davor Tolja iz grupe "Denis&Denis" jednom prilikom u razgovoru za In Magazin.

Iako su različitog temperamenta, Davor i Marina su danas poput brata i sestre, najbolji prijatelji, jedno drugom oslonac. Iako su mediji pisali kako su se često znali svađati i miriti, Marina priznaje kako je do velike svađe došlo samo jednom.

"Mi smo se posvađali samo jednom 1987. i nismo se čuli. Pomirili smo se 2012. i od onda smo super, baš super. Kad god nešto treba zovem Davora", otkrila je Marina.

