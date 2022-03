Amy Jo Johnson glumila je u seriji "Power Rangers" od 1993. do 1995. godine što joj je donijelo svjetsku slavu.

Američka glumica Amy Jo Johnson proslavila se u legedarnoj seriji za djecu i mlade "Power Rangers" i to kao Kimberly Heart iliti ružičasti renđer.

Od tih dana njezine najveće slave prošlo je puno vremena, no danas 51-godišnja Amy izgleda kao da dana nije ostarila. Tome možda najbolje svjedoče fotografije koje sama objavljuje na profilu na Instagramu i to za razliku od brojnih kolegica, bez ikakvih filtera i uređivanja. Često dijeli i one na kojima pozira u potpunosti bez šminke i čistog lica s tek pokojom borom, koje su znak dostojanstvenog starenja bez ikakvih odlazaka pod nož.

Amy je u "Power Rangersima" glumila od 1993. do 1995. godine, odnosno u prve tri sezone, a 1997. godine je snimila i film "Turbo: A Power Rangers Movie". Nakon uloge Kimberly nastavila se baviti glumom, ali joj niti jedna druga uloga nije donijela toliko uspjeha. Uz to se okušala i kao redateljica i priznala da se u tome pronašla.

"Iskreno, nisam mogla birati u svojoj karijeri. Mislim da postoji veoma mala šačica ljudi u Hollywoodu koji zapravo biraju svoje uloge", izjavila je Amy jednom prilikom i dodala da se nikada zapravo nije osjećala ugodno glumeći te da ju je nesigurnost zapravo i koštala karijere.

Osim glume i režiranja simpatična glumica okušala se i u glazbenim vodama, pa je snimila tri albuma, a posljednjeg je objavila 2013. godine.

Amy je od 2009. do 2017. godine bila u braku s producentom i poduzetnikom Olivierom Ginerom s kojim je dobila kćer, a posljednje dvije godine je u vezi s muškarcem čiji identite nije otkrila.

