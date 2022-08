Elizabeth Berkley najpoznatija je po ulozi u filmu "Showgirls" iz 1995. godine, zbog kojeg je postala seks-simbol, a sada je snimljena u javnosti nakon dugo vremena i izgleda neprepoznatljivo.

Glumica Elizabeth Berkley proslavila se sredinom 1990-ih u filmu "Showgirls" kada je publici priuštila jednu od najprovokativnijih scena u povijesti kinematografije.

Elizabeth je tumačila ulogu Naomi, djevojke koja dolazi u Las Vegas i postaje jedna od glavnih zabavljačica u gradu kockanja i promiskuiteta. Scene u kojima vodi ljubav u bazenu, kao i one na kojima pleše oko striptiz šipke postale su kultne, a njoj su donijele status seks-simbola, ali i zapečatile joj karijeru.

Zbog kontroverznog filma koji je kritika odbacila, Elizabeth je 1995. dobila dvije Zlatne maline, nagrade koju baš niti jedna glumica ne želi primiti. Odabrana je za najgoru glumicu svijeta i najgoru debitanticu, a kritičari su joj poručili kako dobar izgled ipak nije jedino što je potrebno za uspjeh u Hollywoodu.

Nakon toga ostvarila je još nekoliko nezapaženih uloga i danas se rijetko pojavljuje u javnosti, no paparazzi su je sada ulovili u šetnji Los Angelesom, a na fotografijama je nije lako prepoznati.

Danas 50-godišnja Elizabeth u zadnje je vrijeme očigledno nakupila nekoliko kilograma viška, što na društvenim mrežama vješto skriva.

Nismo je navikli ni vidjeti u ovako opuštenom izdanju, bez šminke i glamuroznih krpica, a čini se da ni ona nije očekivala da će je netko fotografirati.

Dosta drugačije je izgledala i prije dvije godine, kada je snimila nove epizode serije "Saved by the bell" u kojoj je započela karijeru kao Jessie Spano, no zbog male gledanosti reebot je otkazan nakon dvije sezone.

Što se tiče njezina privatnog života, Elizabeth sa suprugom Gregom Laurenom ima sina Skya Colea, kojeg je rodila s 40 godina, nakon što je dugo pokušavala ostati trudna.

