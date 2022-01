Jason Lewis proslavio se ulogom Smitha Jarroda u seriji "Seks i grad", a sada se doznalo da se zaručio s lijepom glumicom s kojom je u vezi šest godina.

Australski glumac i bivši model Jason Lewis (50) mamio je ženske uzdahe u kultnoj seriji "Seks i grad" kao jedini ozbiljni dečko nezasitne Samatnhe Jones, Smith Jarrod.

Gledali smo ga i u oba "Seks i grad" filma, no kao ni Kim Cattrall, koja je glumila Samanthu, ne pojavljuje se u novoj sezoni serije koja nosi naziv "And Just Like That", a za američke medije je otkrio da nije ni pozvan na snimanje.

No i 12 godina nakon što smo ga zadnji put gledali kao Smitha, Jason je i dalje nevjerojatno zgodan, ali je na žalost brojnih obožavateljica, već šest godina u sretnoj vezi s prelijepom glumicom Liz Godwin.

Strani mediji pišu da se par nedavno i zaručio te da bi svoju vezu trebali ozakonit na jesen.

Osim u "Seksu i gradu", Jasona smo imali priliku gledati i u epizodnim ulogama u serijama "House", "Uvod u anatomiju", "Kako sam upoznao vašu majku" i drugima, a mnogi su ga vidjeli i u ulozi Aquamana koja je na kraju ipak pripala Jasonu Momoi.

Zbog uloge zgodnog Smitha ne žali, a vječna popularnost kultne serije nimalo ga ne iznenađuje.

"Mislim da je prvi razlog to što u nazivu ima seks, a osim toga dobro je napisana i govori o nečemu što smo svi iskusili i istovremeno je smiješna, senzacionalna i zabavlja gledatelje. U svakoj epizodi ima nešto što ti dirne srce", ispričao je glumac prilikom jednog intervjua za australsku televiziju.

U galeriji pogledajte kako se Jason mijenjao tijekom godina.

