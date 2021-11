Daniel Beni na sceni se pojavio 2003. godine, a nakon raspada grupe Teens povukao se iz glazbe, no kasnije se vratio s novim bendom.

Pjevač Daniel Beni (37) je krajem 90-ih s grupom Teens ostvario dječačke snove.

Grupa je osnovana 1996. godine i brzo su osvojili domaću publiku pjesmama poput "Hajde reci što" i "Laži nekom drugom", koje su ostale popularne do danas, a na vrhuncu slave od obožavatelja su svaki dan dobivali na desetke pisama.

"Mi smo imali taj fan club, tada su se još pisma slala, znali smo dobivati po 40-50 pisama dnevno sa svakakvim poklonima unutra, čak i novcima za CD koje smo, naravno, odmah vraćali", ispričao je prošle godine za IN Magazin.

Teensi su se razišli 2003. godine nakon čega se Daniel povukao iz glazbe i javnosti, a iste je godine njegova sestrična i kolegica iz benda, Claudia Beni, pobijedila na Dori s pjesmom "Više nisam tvoja" i predstavljala Hrvatsku na Euroviziji gdje je završila na 15. mjestu.

Nakon 14 godina provedenih daleko od očiju javnosti Beni se 2017. vratio glazbi i okupio D'Beni bend s kojim je nastavio tamo gdje su popularni Teensi stali.

U toj pauzi od javnosti Daniel se odlučio okušati u drugim poslovima.

"Bavio sam se ugostiteljstvom, odlučio sam se uzeti jedan kafić koji sam vodio, pa sam čak još jedan i rekao sam da mi je toga dosta sad se vraćam svojoj najvećoj ljubavi", prisjetio se Beni.

Život daleko od očiju javnosti nakon burnih tinejdžerskih godina itekako mu je godio, no tih se dana uvijek rado prisjeća, a ne isključuje ni opciju ponovnog okupljanja Teensa.

"Uvijek postoji mogućnost za to, nismo još razmišljali, ali ako dođe vrijeme za to će se sigurno desiti", kazao je za IN Magazin.

Danas je ova nekad tinejdžerska zvijezda u sretnom braku, a sa suprugom Barbarom je 2018. dobio sinčića Liama.

