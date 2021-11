Josh Hutcherson snimljen je na plaži u Meksiku, a na javnim događanjima imamo ga rijetko priliku vidjeti.

Američki glumac i zvijezda filmova "Igra gladi" Josh Hutcherson danas se rijetko pojavljuje u javnosti, pa su njegove najnovije fotografije bilo pravo iznenađenje nakon što su ga paparazzi uhvatili u Tulumu u Meksiku.

29-godišnji glumac snimljen je kako šeće plažom uz pomoć štaka jer mu je lijeva noga u langeti, no to ga nije spriječilo da uživa u toplom vremenu, a nisu ga omeli ni objektivi kamera, iako nije fan prevelike pažnje. Mnogi su primijetili kako je prikupio nekoliko kilograma viška, ali i poprilično zapušten izgled, čemu doprinose neuredna brada i duža kosa.

Zvijezda franšize "Igre gladi" zasad nije komentirao svoje zdravlje i uzrok njegove ozljede nije poznat, no to mu nije prvi put jer su mu se slične nezgode dogodile 2017. i 2019. godine.

Josh se inače prije nekoliko godina našao usred skandala kada je imao problema s obnaženim fotografijama koje su neočekivano procurile u javnost zbog čega ga i rijetko viđamo.

"Mislim da svatko ima svoj način da iziđe iz tog problema. To je nešto za što očito ne želite da se dogodi. Mrzim način na koji svijet gleda na te stvari. Stvarno nije fer", izjavio je tada Josh i dodao kako nije u redu da on i njegovi kolege moraju živjeti u strahu od ugrožavanja privatnosti.

No trenutačno se priprema za izlazak svog novog filma "Across the River and Into the Trees", koji je režirala Paula Ortiz, a koji se uglavnom temelji na istoimenom romanu Ernesta Hemingwaya iz 1950. godine. Film je usredotočen na ostarjelog pukovnika vojske koji odlazi na put u Italiju i pokušava se pomiriti sa svojom nadolazećom smrću.

Njegovo snimanje najavljeno je još 2016. godine kada je rečeno da će ga režirati Martin Campbell, a spominjale su se i velike glumačke zvijezde poput Piercea Brosnana i Isabelle Rossellini. Međutim, Campbell je napustio projekt 2020. godine, kada je objavljeno da će Ortiz zasjesti u redateljsku stolicu. Snimanje je završeno u ožujku ove godine, no datum početka prikazivanja još nije poznat.

