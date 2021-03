Jon Bon Jovi po mnogima je jedan od najvećih seks-simbola 80-ih i 90-ih, a slavni ljepotan sa svojom je srednjoškolskom ljubavi već 40 godina.

John Francis Bongiovi Jr. jedan je od najpopularnijih pjevača na svijetu, a znamo ga po skraćenom, umjetničkom imenu Jon Bon Jovi. Osim glazbom, bavi se i glumom, a povodom njegova rođendana kojeg slavi ovih dana prisjetili smo se detalja iz njegove bogate karijere.

Bon Jovi je odrastao u američkom New Jerseyju uz oca marinca i majku koja je jedno vrijeme bila Playboyeva zečica. Za glazbu se zanimao već od djetinjstva, a s 13 godina je naučio svirati gitaru te je osnovao svoj prvi bend Raze. S bratićem Tonyjem Bongiovijem jedno je vrijeme snimao i pjesme, a upravo on zaslužan je za Jonovu prvu diskografsku snimku. Godine 1983. otišao je u New York kako bi pjesmu "Runaway" pokušao pormovirati na radiju, a to je ujedno i prvi službeni singl grupe Bon Jovi koju je oformio iste godine. "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer", "Always", "Wanted dead or alive" i "Blaze of glory" samo su neke od uspješnica ovoga benda koji je svojim nastupima i energičnom pojavom osvojio čitav svijet.

Bend je diljem svijeta prodao preko 100 milijuna primjeraka svojih albuma, a Bon Jovi se uz tu karijeru ostvario i kao samostalni izvođač te glumac. Bio je čak nominiran za Oscara, a pojavio se i u hit-seriji "Seks i grad".

Slavni glazbenik vlasnik je i dva kluba američkog nogometa, kojeg je pratio još otkako je bio dječak, a tijekom čitave karijere poznat je javnosti i kao filantropist te politički aktivist.

Za razliku od kolega iz glazbene industrije koji iza sebe imaju nekoliko propalih brakova, Jonu Bon Joviju na ljubavnom planu dobro ide. Svoj privatni život drži što dalje od medija, a već je gotovo 40 godina sa svojom ljubavi iz srednjoškolskih dana, Dorotheom Hurley. Tijekom turneje na koju je sa svojim bendom išao 1989. godine tajno je otputovao u Las Vegas, gdje se par i vjenčao.

Jon i Dorothea imaju zajedno četvero djece, a upoznali su se još 1980. godine. Supruga poznatog rockera bavi se karateom te nema nikakve veze sa showbizom, a Bon Jovi je u nekoliko navrata rekao kako je pravi sretnik što je ima uz sebe. "Jako se dobro poznajemo i sjajno funkcioniramo zajedno. Poštujemo se i mislim da je to recept za sretan brak", rekao je Bon Jovi jednom prilikom na pitanje kako je uspio toliko godina održati svoj brak pored karijere koju ima.