John Corbett ponovno će se pridružiti kolegici Sarah Jessici Parker u novoj sezoni serije ''And Just Like That'' nakon zajedničkih scena u ''Seksu i gradu''.

Glumac John Corbett ponovno će se na ekranu pridružiti svojoj kolegici iz serije ''Seks i grad'' Sarah Jessici Parker.

Dvojac će zajedno stati pred kamere u novoj sezoni serije ''And Just Like That'', a kako piše Deadline, glumac će imati veću ulogu i pojaviti se u nekoliko epizoda.

Sarah i John u ''Seksu i gradu'' glumili su ljubavni par, a glumac je najavio da će se pojaviti i u reunionu serije, ali to se nije ostvarilo.

Parker je odgovorila na njegovu izjavu da će se pojaviti u novom nastavku rekavši da je shvatila humor u njegovoj izjavi.

''Bilo je smiješno od njega što je to rekao. Ispričao se za tu šalu kasnije'', rekla je pa dodala da je i ona nastavila šalu na njegovu rekavši da se nema za što ispričavati jer je ovo (Amerika) slobodna zemlja.

Corbett se prvi put pojavio u trećoj sezoni serije čije je snimanje započelo 2000. godine, a zadnju epizodu snimio je 2003., no vratio se i u drugom od dva filma koja su uslijedila nakon završetka serije.

Kao skromni i povučeni dizajner namještaja očarao je protagonisticu serije, ali i dobar dio gledateljica koje su zauzele njegovu stranu i navijale da baš on bude konačni odabir Carrie Bradshaw, a ne čuveni Faca.

I dok su Carrieni ljubavni interesi podijelili publiku u dva tima, vjerujemo kako će se većina gledateljica složiti da Aiden, odnosno John s godinama izgleda samo sve bolje. Glumac ponosno nosi svoju sijedu kosu koja mu je, kako često znaju komentirati njegove obožavateljice, dala dodatni šarm, a zadržao je i dobru figuru.

Status miljenika žena donijela mu je i uloga zgodnog Amerikanca Iana u filmu "Moje Grčko vjenčanje", a iako ga obožavateljice opsjedaju, on je godinama vjeran samo jednoj ženi.

Naime, John je od 2002. godine u sretnoj vezi s glumicom Bo Derek. Par se upoznao na spoju naslijepo, a danas žive na ranču u Kaliforniji, na kojem uzgajaju i konje.

2020. godine u tajnosti su stali pred oltar, a sretne vijesti otkrio je nakon godinu dana u intervjuu za ''The Talk'' i pokazao vjenčani prste.

Osim glumom Corbett se bavi i glazbom, a 2004. godine potpisao je i diskografski ugovor s izdavačkom kućom Broken Bow Records iz Nashvillea.

Dosad je objavio dva albuma, a i dalje nastupa sa svojim bendom u pauzama od snimanja filmova i serija.

