Jennifer Lopez nije imala blistav početak karijere, no bila je ustrajna. Svađala se s roditeljima te je radila razne poslove prije nego što joj je krenulo u životu.

Jennifer Lopez danas je jedna od najpopularnijih žena na svijetu, a časopis Forbes ju je prije tri godine scrstao i među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu. Oborila je brojne rekorde tijekom svoje zavidne karijere, a ova latino-diva danas slavi 52. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili početaka njezina uspjeha.

Lopez je rođena u New Yorku te je odrasla u katoličkoj obitelji. Roditelji su joj rodom iz Portorika, a oboje su se još kao djeca preselili u SAD. Skupa sa svoje dvije sestre provodila je dane u Bronxu, a jako rano se počela zanimati za ples i glazbu. Bavila se gimnastikom, plesala je u školskim mjuziklima, a kao tinejdžerica upisala je balet, flamenco te je učila pjevati. Nekoliko je puta naglasila da je u njezinoj obitelj glazba bila sastavni dio dana te su roditelji nju i sestre ohrabrivali da plešu i pjevaju.

Upisala je fakultet, no brzo je odustala kako bi započela karijeru kao profesionalna plesačica. Zbog toga su njezini roditelji negodovali, a majka ju je čak izbacila iz kuće te nije s njom razgovarala osam mjeseci. Prvih nekoliko mjeseci Jennifer je spavala na podu studija u kojem je plesala, no ništa ju nije obeshrabrilo.

Među prvim projektima bio je mjuzikl s kojim je putovala po Europi i ostatku svijeta, no nije se uspjela istaknuti. Kada se vratila s turneje, angažirali su je New Kids On The Block za svoj spot, a jedno je vrijeme radila i kao plesačica u timu Janet Jackson. Iz New Yorka se preselila u Los Angeles nakon nekoliko godina, a upravo ondje pokušavala se probiti i kao glumica. Prve uspjehe počela je nizati još 1997. godine, a nakon što je objavila debitantski singl "f You Had My Love" 1999. godine, bilo je jasno da je pred njom blistava karijera.

Lopez se brzo vinula u zvjezdane visine, a otkako joj je karijera krenula uzlaznom putanjom, samo niže uspjeh za uspjehom te ni još danas nema namjeru stati u tome.

Posljednjih dana ova latino-diva pažnju plijeni romansom sa svojim bivšim zaručnikom Benom Affleckom s kojim je počela hodati još 2002. godine, no razišli su se, ne bi li se prije nekoliko mjeseci ponovno pomirili. Svi kažu da izgledaju zaljubljenije nego ikada prije, a Jennifer je čini se već zaboravila ljubavne brodolome s bivšim muževima i zaručnicima.