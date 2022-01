Jenna Jameson proslavila se ulogama u filmovima za odrasle, a u taj je svijet ušla zbog osvete svom tadašnjem dečku.

Američka manekenka i bivša pornoglumica Jenna Jameson (47) ovih je dana objavila kako je završila u bolnici zbog rijetke bolesti radi koje ne može hodati, a svima je zahvalila na podršci te je poručila kako se nada da će terapija djelovati i da će ubrzo moći kući. Jenni je dijagnosticiran Guillain-Barreov sindrom, a radi se o rijetkom autoimunom poremećaju zbog kojeg imunološki sustav oštećuje živce, što može dovesti do mišićne slabosti i ponekad do paralize.

"Kraljica pornofilmova", kako su Jennu nazvali, htjela je ostvariti karijeru poput svoje majke koja je bila plesačica u Las Vegasu, no to nije uspjela jer nije bila dovoljno visoka. Tadašnji dečko Jack ju je ohrabrio da se prijavi za posao u jednom striptiz klubu te je od 1991. godine ondje nastupila još kao maloljetna djevojka, koristeći lažnu osobnu iskaznicu. Još kao djevojčica je išla na satove baleta, a istaknula je nekoliko puta kako joj je to uvelike pomoglo u daljnjoj karijeri.

Ispričala je i kako je došla do svog umjetničkog imena, iako joj je pravo ime Jenna Marie Massoli. U jednom intervjuu je ispričala kako nije htjela da ima "previše porno" ime te je sjedila kod kuće, listala telefonski imenik te joj se svidjelo prezime James, a kako je u tom trenutku pila viski (Jameson), tako se i odlučila.

U pornofilmovima se počela pojavljivati kako bi se osvetila svom dečku Jacku zbog prevare. Prvi je snimila 1993. godine, a sve drugo je povijest. Godinu kasnije je bila na operaciji kako bi si povećala grudi te je iz mjeseca u mjesec počela sve više zarađivati te je na kraju postala ikona pornografije.

Čitav život su je pratile traume, a iza sebe ima i dva propala braka. S kolegom i vlasnikom pornokompanije Bradom Armstrongom u braku je izdržala svega deset tjedana. Par je prekinuo 1997. godine, no do 2001. godine po ugovoru su radili zajedno te su se tek tada službeno rastali. Drugi suprug bio je vlasnik jednog pornostudija Jay Grdina, a braku su bili od 2003. do 2006. godine. Za to vrijeme on je bio jedini muškarac s kojim je snimala scene, a tijekom tog braka saznala je i da boluje od raka kože. Iako je on uklonjen operacijom, Jenna je ubrzo nakon što je nakon dijagnoze pobacila njihovo dijete te više nije mogla zatrudnjeti s njim, a sav taj stres doveo je do razvoda. Godine 2006. na popularnom Myspaceu Jenna je upoznala bivšeg UFC borca Tita Ortiza, s kojim je 2009. godine dobila blizance, no par se rastao 2013. godine.

Imala je problema s ovisnosti o drogama te je u jednom trenutku postala ovisna i o plastičnim operacijama, zbog kojih je danas gotovo neprepoznatljiva. Ima brojne tetovaže po cijelom tijelu, a mnoge je iznenadila kada je 2015. godine objavila da je postala židovka.

